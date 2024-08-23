استعلم عن “القبول الموحد بالأردن” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 جميع التخصصات

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 تزداد عنها مؤشرات البحث في الوقت الحالي، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف عليها، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية، وقد قامت وحدة التنسيق بتحديد الحد الأدنى للقبول في مختلف الكليات، وفي الفقرات التالية نعرفكم على أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

قامت وزارة التعليم العالي بتحديد معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 للطلاب، وقد تم تحديدها لتكون كالتالي:

نسبة القبول في كلية طب الأسنان: 97%.

نسبة القبول في كلية الطب بجامعة اليرموك: 97%.

نسبة القبول في كلية التمريض بجامعة اليرموك: 90%.

نسبة القبول في كلية الهندسة: 92%.

نسبة القبول في كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الحسين بن طلال: 83%.

نسبة القبول في كلية اللغات والترجمة: 85%.

معدل القبول في كلية المحاسبة: 77.6%.

نسبة القبول في كلية الأمن السيبراني بجامعة الأميرة سمية: 75%.

معدل القبول في كلية إدارة الأعمال: 75%.

نسبة القبول في كلية التسويق الإلكتروني: 75%.

نسبة القبول في كلية الطب بجامعة الهاشمية: 97.4%.

نسبة القبول في كلية الصيدلة: 95.6%.

نسبة القبول في كلية العلاج الطبيعي: 92.7%.

نسبة القبول في كلية الهندسة: 88.7%.

معدل القبول في كلية علوم البيانات: 93.2%.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2024

بعد أن وضحنا نسب القبول في الجامعات، يجب أن نشير إلى أن وحدة التنسيق قد أتاحت رابط إلكتروني يتيح للطلاب خدمة الاستعلام عن نتائج القبول للطلاب من جميع محافظات المملكة الهاشمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع تنسيق القبول الموحد بالأردن. اختر زر مستويات القبول بالجامعات. اختر الجامعة التي تود الاستفسار عنها. سجل بيانات نتيجة التوجيهي. قم بدفع الرسوم المطلوبة. في النهاية، اختر أيقونة الاستعلام.

هذه الخطوات تمكنكم أعزائي الطلاب من التعرف على جميع معدلات القبول التي أعلنت عنها وزاره التعليم العالي في المملكة الاردنيه الهاشمية، والتي تسعى إلى توفير تلك المعدلات حتى يقوم الطلاب بالاطلاع عليها جيدا قبل التقديم في الكليات المختلفه في الاردن بتخصصاتها العلميه والأدبية.