اكشف عن اسمك ضمن المقبولين .. موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة وخطوات الاستعلام عنها

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عدد كبير من المواطنين في العراق عن كيفية استخراج أسماء المستفيدين من دعم هذا البرنامج، الذي يعد واحد من أكبر البرامج التي توفر الدعم للفئات البسيطة في المجتمع العراقي، وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإعلان عن أسماء المستحقين بشكل دوري عبر منصة مظلتي الرسمية التابعة لها، وفي الفقرات التالية نعرفكم على الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإعلان عن رابط موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024، ليسهل على المواطنين الاستعلام عن المستفيدين بسهولة ويسر، ويمكن ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة لتحميل هذه الكشوف نوضحها لكم في الفقرات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

حدد خدمة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك سجل بيانات الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

سجل بيانات الشخص المتقدم في الأماكن المخصصة وتأكد من صحتها.

في النهاية، اضغط على زر الاستعلام.

انتظر بضع ثواني حتى تظهر الكشوف ثم قم بتحميلها.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

بعد أن وضحنا رابط موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 والخطوات اللازم اتباعها لتحميل كشوف المستفيدين، يجب أن نشير إلى الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستحقاق في دعم البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقيًا ومقيمًا داخل إحدى المدن العراقية.

يجب ألا يكون لديه أي مصدر دخل شهري ثابت أو ممتلكات عقارية أو ممتلكات ثمينة.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 18 سنة وألا يتعدى 65 سنة.

يجب ألا يكون مستفيدا من أي برامج مساعدات أخرى توفرها الحكومة العراقية.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة التي تطلبها الوزارة.

يجب أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم أربعة أشخاص على الأقل.

بشكل أساسي يجب أن تتوفر هذه الشروط لدى كافه الاشخاص الذين يرغبون في التقديم على هذا البرنامج والحصول على المبلغ المستحق من قبل وزاره العمل العراقية التي تسعى إلى توفير هذا المبلغ لكافه الاشخاص المقبولين في هذا البرنامج، والذين قد تم النظر في البيانات الخاصه بهم والتأكد من توافقها مع شروط الوزارة.