أحدث الأغاني والأناشيد الترفيهية .. تعرف على أحدث تردد لقناة وناسة 2024 

قناة وناسة هي قناة فضائية مشهورة جدا في الوطن العربي مختصة بتقديم محتوى متنوع ومميز للأطفال، سواء أغاني أو برامج تعليمية أو رسوم متحركة، حيث توفر بيئة ترفيهية آمنة لجميع أعمار الأطفال، كما يتميز محتواها بتطوير المهارات الذهنية والاجتماعية للطفل وتوسع من مداركه وتعلمه أساسيات في الحياة، فهي من أبرز القنوات التي تقدم شخصيات محبوبة عند الأطفال أهمها شخصية “لولو الشطورة”، التي تقدم أخلاقيات يجب على الأطفال التحلي بها لتعديل سلوكهم، ولذلك يسعى الآباء على تثبيت القناة ليستمتع بها أبنائهم وذلك لقناعتهم بأنها تقدم محتوى آمن وممتع لهم، وتحرص إدارة القناة على تطوير محتواها وتحديثه من فترة لأخرى حتى لا يشعر الأطفال بالملل.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية 2024

تتميز قناة وناسة بتوافر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات، أو العرب سات وتتمثل بيانات التردد التي تحتاجها لتثبيت القناة على الرسيفر في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: عمودي

جودة العرض: SD

بينما تردد القناة على عرب سات، فهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الاستقطاب: عمودي

جودة العرض: SD

كيفية تثبيت قناة وناسة على التلفاز؟

بناء على مجموعة خطوات مرتبة وسهلة يمكنك ببساطة تثبيت قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك، والاستمتاع بمشاهدة دقيقة وصورة واضحة من خلال ما يلي: