“الثنائي المدهش” استمتع بمغامرات لولو الشطورة وميدو المشاغب على تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024

اشتهرت قناة وناسة منذ إطلاقها في الوطن العربي بتقديمها شخصية لولو الشطورة، والتي حازت على حب وتعلق كثير من الأطفال في العالم العربي، وتسهم قناة وناسة في تغيير سلوك الأطفال السيئة، وتعديل السلوك إيجابيا والبعد عن العادات السيئة وضرورة العمل بنصيحة بابا وماما، كما أنها تقدم محتوى مناسب لجميع أعمار الأطفال وتوسع من مداركهم الذهنية، وتعليمهم أساسيات اللغة الإنجليزية والحروف والأرقام، كما تزيد من الحس الفني لهم من خلال كثرة مشاهدة الألوان والرسوم المتحركة الجذابة، وفي السطور التالية نقدم تردد قناة وناسة وطريقة تثبيتها على جهاز التلفاز.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة بيبي كيدز من أشهر القنوات في الوطن العربي، نتيجة لانتشارها في وقت قصير لعرضها أفلام كرتونية وأغاني تربوية، كما أن القناة مجانية وتعمل على مدار الـ 24 ساعة، ويمكن ضبطها وتثبيتها على الأقمار الصناعية المختلفة بكل سهولة من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

معدل ترميز القناة: 27500

بينما تردد القناة على عرب سات فهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معدل ترميز القناة: 27500

خطوات تثبيت قناة وناسة على على أجهزة الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة من خلال البيانات التي ذكرناها في السطور السابقة، واتباع الخطوات التى نمليها عليك على النحو التالي: