هام .. التربية العراقية تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 في العراق وجدول الإجازات الرسمية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 في العراق، قامت وزارة التربية والتعليم بتحديده، حيث أوضحت موعد بدء العام الدراسي لكافة المراحل التعليمية، ولهذا يزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على موعد بداية السنة الدراسية الجديدة، وسيبدأ كل طالب مرحلته التعليمية الجديدة خلال وقت قريب، وفي الفقرات التالية نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كما نوضح جدول الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في السنة الميلادية الجديدة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 في العراق

كثرت تساؤلات الطلاب حول موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم بأن الدراسة ستبدأ في كافة المراحل التعليمية يوم 1 أكتوبر القادم، وهو موعد ثابت لبدء الدراسة في كل عام، ولا يتم تغييره إلا في حال مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، ولهذا سيبدأ العام الدراسي في يوم 1/10/2024.

جدول الإجازات الرسمية لسنة 2025 في العراق

بعد أن وضحنا موعد بداية السنة الدراسية الجديدة، نقدم لكم في السطور التالية قائمة بالعطلات الرسمية المدفوعة الأجر التي يحصل عليها العاملون في القطاعات العامة والخاصة، وهي كالتالي: