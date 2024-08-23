تابعوا أغنية ليكا أختي الغيورة .. تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات لمتابعة كل أغاني لولو المميزة

تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات يهتم العديد من أولياء أمور الأطفال بالبحث عنه لمعرفة التردد، حيث تعد القناة من أفضل القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى هادف وقيم لجميع الفئات العمرية الصغيرة، حيث تقدم مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد المفيدة التي تساعد على الارتقاء بالمهارات الإبداعية والفكرية لدى الصغار، كما توفر مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية والتي حازت على إعجاب الأطفال.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات

تبحث جميع العائلات العربية عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد نايل سات لكي يتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة الأغاني، حيث اشتهرت بتقديم الأناشيد في صورة رسوم كرتونية متحركة ذات ألوان جذابة وجميلة، ومن إحدى الشخصيات المشهورة شخصية لولو التي تعرض أغانيها بطريقة ممتعة للصغار تهدف إلى تحسين سلوكياتهم، والجدير بالذكر أن القناة تعمل دائمًا على تطوير وتحسين جودة بث الصوت والصورة على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، لكي يتمكن الآباء والأمهات من تنزيل القناة بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة ما يعرض عليها، ونوضح لكم الآن كافة الترددات الجديدة وهي كالآتي:

التردد على النايل سات:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

جودة القناة : HD.

معامل تصويب الخطأ هو: 4/3.

وأما التردد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة : HD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024

بعد أن قمنا بتوضيح التردد الجديد للقناة، نوضح لكم الآن كيفية تنزيلها على الرسيفر بالخطوات التالية:

قم أولًا بالضغط على زر الإعدادات من جهاز الريموت كنترول.

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إضافة قناة جديدة.

ومن ثم اضغط على التثبيت باليد أو التثبيت اليدوي.

ثم قم باختيار القمر الصناعي الذي تريد أن تستقبل القناة عليه.

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالتردد والتي قمنا بتوضيحها سابقا.

ثم قم بالضغط على زر البحث عن القناة.

ثم قم باختيار قناة وناسة ثم اضغط على حفظ.

حيث يتم تنزيل هذه القناه بشكل فوري على جهاز الاستقبال بعد أن تقومون باتباع الخطوات السابقه وادخال البيانات الموجوده امامكم بشكل صحيح، حيث أن إدارة القناة قد قامت بتغيير هذا التردد الخاص بها، وذلك من أجل استقبالها بجوده أعلى من الجوده السابقه على مستوى كلا من الصوت والصوره.