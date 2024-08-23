“بالدرجات هنا” لينك نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول يتم البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة مع إعلان ظهورها، حيث قامت جميع الإدارات التعليمية العراقية بإنهاء كافة عمليات إعادة تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات، لكي تكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج إلكترونيا، حيث بينت وزارة التربية والتعليم أن النتائج تم الكشف عنها على مستوى محافظة بابل وذي قار وكل المحافظات العراقية في مختلف الشعب العلمية والادبية.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول



يهتم جميع أولياء أمور الطلاب بالاطلاع على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أن كل المحافظات قد تم الكشف عن نتائج التخصص العلمي والأدبي بها وذلك في خلال الساعات الماضية، حيث تم إعلانها بشكل رسمي في محافظة نينوى ومحافظة الكرخ وكل المحافظات في الشعبتين العلمية والأدبية.

الإستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك باتباع الآتي:

قم في البداية بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو قم بالدخول على موقع نتائجنا الرسمي التابع للوزارة.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي”.

ثم قم بعد ذلك بتحديد “الدور الاول” فى الخانة المخصصة لها.

ثم قم بكتابة الاسم رباعي فى الخانة المخصصة لها.

ثم قم باختيار المحافظة التابعة لها الطالب.

بعد ذلك قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بك في الخانة المخصصة لها.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام”، وسوف تظهر النتائج أمامك.

ويجدر الإشارة إلى أن مرحلة السادس الاعدادي تعد من أهم المراحل في حياة جميع الطلبة والطالبات في العراق، حيث أنها تحدد المسار التعليمي والأكاديمي لهم، ولذلك يقوم الطلاب ببذل أقصى جهودهم لكي يحصلوا على أعلى الدرجات والتقديرات في خلال تلك المرحلة.