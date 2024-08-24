“بكلمة واحدة هتبقى مليونير” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الدول العربية للدخول في قائمة السحب على جوائز كبيرة

المشاركة في مسابقة الحلم هي شيء مهم للكثير من الناس في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، هذه المسابقة تعتبر واحدة من أشهر المسابقات التي تقدم جوائز مالية كبيرة للفائزين، العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة كيفية الاشتراك والتقديم في المسابقة التي تديرها الإعلامي المشهور مصطفى الأغا، اليوم يمكنك معرفة كيفية المشاركة في هذه المسابقة الكبيرة ومعرفة الأرقام التي تم طرحها من قبل الإدارة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

باستطاعتك بسهولة الاشتراك في مسابقة “الحلم الكبير” من خلال الأرقام المخصصة للاشتراك من قبل الإدارة أو بإرسال رسالة نصية تحتوي على الكلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص في بلدك:

الاشتراك من الكويت عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 4141.

التسجيل من سوريا عن طريق الاتصال بالرقم 1555، ويمكنك الاشتراك من البحرين عن طريق الاتصال بالرقم 94000.

يمكنك الاشتراك من سلطنة عمان من خلال الاتصال بالرقم 90434.

يمكن للأفراد في مملكة البحرين الاشتراك في الخدمة عبر شبكة زين من خلال الاتصال بالرقم 94000.

التسجيل من المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال على الرقم 650444.

الاشتراك من مصر عبر الاتصال بالرقم 95458 أو 95450.

خطوات وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

يمكن لأولئك الذين يرغبون في معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم اتباع الإرشادات التالية: