“استعلم عن اسمك” رابط اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 آخر وجبة عبر منصة مظلتي بالعراق

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يهتم جميع المواطنين العراقيين بالبحث عنه لمعرفة أحقيتهم في الحصول على الدعم، حيث تقوم الحكومة العراقية بتوفير برنامج الرعاية للأشخاص ذوي الدخل الضعيف، وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم وسد متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، والجدير بالذكر أن وزارة العمل بينت أنه سوف يتم طرح كشوفات بجميع اسماء المستحقين، وأنه سوف يكون متاح الإستعلام عنها قريبًا بشكل إلكتروني.

الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

يبحث الأشخاص المستحقين عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ونوضح لكم الآن بخطوات سهلة وبسيطة طريقة الاستعلام، وذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي كالتالي:

عليك في البداية الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها.

ثم قم بالضغط على أيقونة أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية.

ثم قم باختيار الوجبة السابعة 2024.

ثم قم بتدوين جميع البيانات المطلوبة منك ومن ثم اضغط على زر “استعلام”.

بعد ذلك سوف يظهر أمامك كشف Pdf يعرض أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية يمكنك تنزيله ومعرفة هل مستحق أم لا.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الإجتماعية

بعد أن قمنا بتوضيح رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ونوضح لكم الآن الفئات التي تستحق الدعم بالرعاية الاجتماعية وهي كالآتي:

الأسر التي تقوم برعايتها أرملة أو مطلقة.

الأسر التي يقوم بإعالتها كبار السن.

الأسر التي يوجد بها شخص من ذوي الإعاقة.

العاطلين عن العمل وليس لديهم عمل أو وظيفة دائمة.

الأسر الفقيرة التي لا يوجد بها عائل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

تتمثل شروط القبول في الحصول على الدعم في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وهذا شرط أساسي للقبول في البرنامج.

وأن يكون مقيم فيها بصفة دائمة.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و 60 عام بالنسبة للذكور.

وبالنسبة للإناث يجب أن تكون أعمارهم ما بين 15 و 55 عام.

يجب ألا يكون المتقدم منتفع بأي برامج دعم حكومية أخري.

يجب ألا يمتلك الشخص المتقدم أي عقارات أو أراضي غالية الثمن.

يجب أن يكون من الأسر ضعيفة الدخل.

يجب أن يكون من الأشخاص ذوي الهمم، والأشخاص الذين لا يستطيعون العمل.

حيث أن وزاره العمل قد قامت بوضع هذه الشروط لكي تتم مقارنتها مع البيانات المقدمه من قبل المواطن وكذلك بعد الاطلاع على المستندات التي يتم رفعها عبر منصة مظلتي، ثم الاعلان عن هذه الاسماء عن طريق نفس المنصه وذلك بعد التاكد من استحقاق المواطن لهذه المبالغ التي يتم تقديمها لكافه الاشخاص المحتاجين.