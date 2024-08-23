رابط رسمي .. معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024 وأبرز شروط القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024 أهم ما يمكن أن يطلع عليه جميع الطلبة والطالبات في الساعات الراهنة، حيث تكون معدلات القبول في الكليات المختلفة للقنوات الماضية هي محط أنظار وانتباه الطلاب وأولياء الأمور، بداية من الصف الثالث الثانوي لكي يقوم كل الطلاب برسم خطة واضحة خلال العام، تساعده في الحصول على المجموع الذي يرغب في تحصيله لكي يتأهل إلى الكلية التي يتمناها وتحقق طموحاته، والجدير بالذكر وجود فروق في معدلات القبول من جامعة إلى أخرى، وبالطبع من كلية إلى أخرى داخل الجامعة الواحدة.

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024 تم الإعلان عنه لكل طلاب، كل من القسم الأدبي والعلمي لمرحلة الثانوية العامة وتم ذلك، من خلال وزارة التعليم العالي والتي استقرت على المعدلات التالية:

معدل قبول كلية اللغات والترجمة: 90%.

القبول في كلية الطب العام: 97%.

النسبة في كلية الهندسة: 92%.

المعدل في كلية إدارة الأعمال: 89.6%.

نسبة كليات الصيدلة: 94.60%.

معدل القبول في كلية التمريض: 90.20%.

قبول كلية الأمن السيبراني: 90.10%.

كلية الفيزياء الحيوية القبول من: 85.50%.

نسبة القبول كلية الاقتصاد: 84.80%.

شروط القبول في الجامعات الأردنية 2024

بعد أن اطمئن كل الطلاب على معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024، يكون تركيز الطلبة على معرفة شروط الالتحاق بجامعات الأردن، والتي يمكن أن تتلخص في مجموعة نقاط كالتالي:

تقديم شهادة النجاح في الثانوية العامة والتي توضح درجات الطالب المناسبة لمعدل القبول في كل كلية.

التقديم في اختبار القبول الخاص بكل جامعة والنجاح فيه.

توفير شهادة تثبت سيرة الطالب الذاتية ورسائل التوصية.

على أن يتم التقديم في الجامعة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها في المواعيد المحددة.

يكون الطالب حريص على تسجيل كل البيانات بدقة.

قامت وزاره التعليم العالي بوضع هذه الشروط لكي يتم قبول طلب التلميذ والخاص بالالتحاق بالجامعات الاردنيه، حيث يقوم الطالب بتسجيل أكثر من رغبة بعد أن يتم إدخال بياناته بشكل صحيح عبر الموقع الرسمي، حيث تتم ظهور نتائج القبول في وقت قريب وذلك بعد غلق باب التسجيل في الجامعات منذ يومين.