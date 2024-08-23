مُوسم جَديد .. موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقه 165 عبر القناة الناقلة

موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس يزداد تساؤل المتابعين حول موعد عرض حلقات الموسم الجديد، خاصة وأنه يحظى بمتابعة الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي، وتدور أحداث المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية ومواجهة الكثير من التحديات في تأسيسها والحفاظ عليها، وفي الفقرات التالية نوضح موعد عرض الحلقات وتردد القنوات الناقلة لها.

موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يرغب عدد كبير من المتابعين في معرفة موعد الحلقة الأولى من المؤسس عثمان، ومن المقرر أن تبدأ أحداثه في أواخر شهر سبتمبر كحد أقصى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه اللجنة المسؤولة عن إنتاج المسلسل، ويعتبر هذا العمل واحدًا من أبرز الأعمال التركية التي تم إنتاجها في الفترة الأخيرة، ويوضح فترة تأسيس الدولة العثمانية ومحاولات السلطان لجعلها دولة قوية ومتوسعة، كما يوضح المسلسل العديد من الصراعات والصعوبات التي واجهها البطل والتغلب عليها، وقد حقق هذا المسلسل نجاحًا ساحقًا خاصة في المواسم السابقة.

متابعة قيامة عثمان الموسم السادس 2024

بعد توضيح موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، نود الإشارة إلى أنه يمكن متابعة حلقات هذا المسلسل من خلال العديد من القنوات التي توفر حلقاته بجودة عالية وهذه القنوات مجانية كما تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية الأخرى وتتوافر الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ونوضح هذه الترددات في السطور التالية:

تردد قناة ATV نايل سات:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الفجر نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تقدم هذه القناه العربية مسلسل قيامه عثمان منذ عرض الجزء الاول له حيث يتم تقديم الحلقات مترجمه الى اللغه العربيه وهو ما يساعد في تلبيه احتياجات الجماهير التي ترغب في مشاهده هذا المسلسل، كما يتم تقديمه عبر المنصات المختلفة التي تحرص على عرض المسلسلات التي تحظى بالجماهيريه الكبيرة.