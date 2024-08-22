عبر موقع مظلتي .. اعرف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الاخيرة كل المحافظات

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في العراق حاليًا، حيث اقترب موعد الإعلان عن صرف الدفعة الجديدة للمستحقين من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم هذا البرنامج للفئات الضعيفة في المجتمع بهدف مساعدتها والتخفيف عنها في الأعباء الاقتصادية، ويجب الإشارة إلى أن الوزارة قد نوهت إلى زيادة عدد المستفيدين من مساعدات البرنامج، وفي السطور التالية نوضح الفئات المستهدفة لدعم هذا البرنامج وخطوات الاستعلام عن المستحقين عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وتجهيز قوائم المستفيدين، وذلك بعد التأكد من أنهم من الفئات المستهدفة التي تستحق مساعدات البرنامج، ويستهدف البرنامج الفئات الضعيفة في المجتمع والتي تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية، ومن أبرز هذه الفئات ما يلي:

الأيتام وأبناء الشهداء: يجب تقديم شهادة وفاة الأب.

المرأة المطلقة التي تعول أسرتها: يجب تقديم وثيقة الطلاق.

المرأة التي سجن زوجها: يجب تقديم صورة من الحكم.

أصحاب الأمراض والإعاقات العاجزين عن العمل: يجب تقديم التقارير الصحية التي توضح ذلك.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يستطيع جميع المواطنين في العراق تحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بكل سهولة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي أو عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات البسيطة التالية: