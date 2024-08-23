مع وناسة انسي الزن والعياط .. تردد قناة وناسة لولو 2024 الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة وناسة لولو 2024 من الترددات التي يظل البحث عنها متصدر في كافة المواقع الإلكترونية، نظرًا لأهمية هذه القناة القصوى عند جميع الأسر، حيث تلعب قناة وناسة دور مهم في حياة الأطفال اليومية، لما تقدمه من فوائد ومنافع جمة لكل طفل، منذ بداية مرحلة الكلام حيث التقليد لما يدور حوله، وما أجمل من أغاني لولو التي يرددها الطفل ويحفظها، حيث تنمي لديه الثروة الكلامية والألفاظ التي يدركها، هذا بجانب المعاني النبيلة التي تحملها كل أغنية والقيم الحميدة التي يتعلمها الطفل خلال ساعات اليوم.

تردد قناة وناسة لولو 2024

تردد قناة وناسة لولو 2024 هو موضوع مقالنا اليوم الذي يتطرق إلى الكثير عن قناة وناسة للأطفال، والجدير بالذكر أن هذا التردد يتيح لك مشاهدة قناة وناسة المجانية، التي يظل البث فيها مستمر على مدار اليوم الكامل، مع الحرص على إعادة عرض الحلقات والبرامج أكثر من مرة في اليوم الواحد، وفي السطور القادمة نتعرف على التردد الأول لقناة وناسة والذي يكون عبر القمر نايل سات 2024.

تردد قناة وناسة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب وناسة لولو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

هذا مع وجود تردد ثاني لقناة وناسة والذي يكون عبر القمر عرب سات كما يلي:

تردد وناسة: 11270.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: SD.

أقوى مميزات قناة وناسة 2024

يحمل تردد قناة وناسة العديد من المميزات التي يمكن تقديمها للأطفال بسهولة ومجانية، لأن إدارة القناة تتميز بالجدية والحرص التام على مصلحة الأطفال في المقام الأول، هذا من خلال المحتوى المتنوع الذي يناسب فئات عمرية متعددة، مع الأناشيد التي تميزت بها لولو الشقية، والجودة العالية حيث الصوت النقي والصورة الصافية والكثير من المميزات الأخرى التي تجعلها المفضلة لدى الكثير من الأطفال.

يتم تنزيل قناه وناسه الفضائيه بكل سهوله عبر جهاز الاستقبال سواء على القمر الصناعي نايل سات او عرب سات، وذلك مع ضبط البيانات الموجوده أمامكم في الفقره السابقه، حيث أن تردد القناه قد تم تحديثه وذلك من أجل استقبال القناه بجوده عاليه على مستوى كلا من الصوت والصوره وكذلك تحديث برامجها المميزه.