اوعى الفرصة تفوتك! .. قدم الآن في وظائف بنك مصر في جميع المحافظات وأهم الشروط المطلوبة

تزداد عمليات البحث من قبل العديد من خريجي كليات التجارة وغيرها من الشهادات المعادلة حول شروط القبول لوظائف بنك مصر لعام 2024، وذلك بعد أن أعلن بنك مصر عن احتياجه لملء وظائف شاغرة في فروعه وفي عدة قطاعات متنوعة.

وظائف بنك مصر في جميع المحافظات

يعد بنك مصر من المؤسسات المالية البارزة في البلاد، وتستهدف وظائفه الشباب المصري الذين يسعون لتحقيق الاستقرار المالي والمهني، وذلك بسبب البيئة المثالية للعمل التي يوفرها البنك، كما يتمتع الموظفون بفرص متنوعة وخبرات تسهم في تطوير مسيرتهم المهنية.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

إتقان مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز، خاصة في برنامج (MS Office).

يتمتع بمهارات شخصية جيدة، مثل مهارات الاتصال والعرض.

لم يسبق له الاختبار من قبل بنك مصر.

التأكد من توافق جميع المعاملات مع أحدث سياسات وإجراءات بنك مصر، بما في ذلك الامتثال لمعايير “اعرف عميلك”.

تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات، مثل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

تحديد إحالات المبيعات.

التأكد من توازن درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

شروط التقديم لوظيفة في بنك مصر

لا يشترط وجود خبرة، حيث يمكن أن تكون بين 0 إلى 3 سنوات.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أي جامعة معتمدة، وأن يكون من خريجي السنوات 2021، 2022، أو 2023.

يجب أن تكون درجة التخرج لا تقل عن جيد، وألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاماً.

يجب ألا يكون لديه أقارب يعملون في بنك مصر.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن التقديم لوظائف بنك مصر في مجال خدمة العملاء عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع “لينكد إن”، من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة.

الوظائف المتاحة في بنك مصر

خدمة العملاء

في سياق متصل، أعلن بنك مصر عن تخصيص 52 فرعاً لخدمة استبدال العملات الأجنبية من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، حتى 30 سبتمبر 2024، بعد ساعات العمل الرسمية. تهدف هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في استبدال العملات الأجنبية في أوقات تتناسب مع جداولهم اليومية، حيث يمكن للعملاء الآن زيارة الفروع المحددة واستخدام هذه الخدمة حتى ساعات متأخرة من الليل.