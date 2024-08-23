حملها الآن لموسم جبار .. تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ٢٠٢٤

ينتظر عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل “المؤسس عثمان”، وقد نالت المواسم السابقة إعجاب ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يعرض هذا المسلسل قصة تاريخية مشوقة تتناول حياة وتطورات الدولة العثمانية خلال فترة ازدهارها تحت قيادة عثمان الأول، ابن أرطغرل مؤسس الدولة، ويجسد الشخصية الرئيسية عثمان الأول الفنان المعروف بوراك أوزجيفيت، الذي لاقى استحسان الجماهير بفضل أدائه الرائع، ويشاركه في البطولة عدد من الممثلين المتميزين، من بينهم أوزجي تورير التي تلعب دور زوجته، سوف نوضح فيما يلي تفاصيل عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان.

تفاصيل عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

منذ عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان، وهو مسلسل تركي تاريخي مشهور، في نوفمبر 2019، استطاع أن يجذب قلوب المشاهدين بتفاصيله الدقيقة وسرده المثير للأحداث التاريخية، تميز المسلسل بإعادة تصوير فترة تأسيس الدولة العثمانية من خلال شخصية عثمان بك، الذي نجح في قيادة قبيلته وتحقيق إنجازات تاريخية هامة، وبعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس في يونيو الماضي، بدأت التساؤلات تثار حول موعد عرض الجزء السادس، على الرغم من أن القائمين على إنتاج المسلسل لم يعلنوا بعد عن التاريخ الرسمي لعرض الجزء السادس، إلا أنه وفقاً لمواعيد عرض المواسم السابقة، يُتوقع أن يبدأ عرضه في شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

تردد قناة الفجر الجزائرية

هناك اهتمام متزايد من قبل العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بشأن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض المسلسلات التركية، بعدما حققت القناة مشاهدات كبيرة في الآونة الأخيرة، بفضل عرضها لمسلسل “المؤسس عثمان” الذي يروي قصة تاريخية، و تقدم القناة محتواها المتنوع والمتميز على مدار اليوم بجودة عالية HD، وتعرض مجموعة من البرامج المتنوعة بين الترفيهية والدينية، تقوم إدارة القناة بتغيير التردد بين فترة وأخرى لضمان عدم تشويش أو انقطاع الخدمة، وآخر تردد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

التردد الخاص بالقناة : هو 12645.

بينما يكون معدل الاستقطاب : عمودي V.

أما عن معدل الترميز فهو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

حميل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

يجب اتباع خطوات معينة بدقة لتحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، والتمتع بالمسلسلات الرائعة التي تقدمها القناة. وتُنفذ خطوات التنزيل وفقًا للتالي: