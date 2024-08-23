تردد قناة ATV التركية الجديد 2024 .. لمشاهدة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة

يتساءل الكثيرون في الدول العربية وتركيا عن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، الذي يعتبر من أبرز المسلسلات التاريخية التي تم عرضها في تركيا وحقق شهرة واسعة على مستوى العالم، حصل المسلسل على نسبة مشاهدة مرتفعة وحقق نجاحاً كبيراً، ونال العديد من الجوائز بعد عرض كل موسم، وبعد مرور خمسة مواسم، يترقب الجميع بفارغ الصبر موعد عرض الموسم السادس، الذي يُتوقع أن يكون قريباً في الأيام القادمة، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان يضم مجموعة رائعة من النجوم الأتراك الذين يمثلون شخصيات تاريخية تتعلق بتأسيس الدولة العثمانية، ومن أبرز أبطال المسلسل الفنان بوراك أوزجيفيت الذي يلعب دور البطولة حيث يقدم شخصية عثمان بن أرطغرل، وهي الشخصية المحورية في أحداث العمل، كما تؤدي الفنانة أوزجه تورير دور زوجة عثمان وابنه الشيخ إده بالي، بينما يجسد الفنان يوردار أوكور دور أحد أعداء عثمان، حيث يُعرف بشخصية غيخاتو خان، وهو أحد قادة الجيش المغولي.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

تجري حالياً بحث مكثف عن موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، والذي سيتم بثه في شهر سبتمبر القادم، وستكون الحلقة الأولى من الموسم الجديد هي الحلقة رقم 165، وسنقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات التي ستعرض المسلسل على جميع الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى العديد من القنوات العربية والمصرية، ومنها ما يلي:

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة : 10796.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية علي ترك سات

التردد الخاص بالقناة : 11628.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

لتذكيركم، عرضت الفصول السابقة من المسلسل في الأيام التالية: