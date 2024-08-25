عبر منصة أور.. طريقة التقدم على راتب المعين المتفرغ في العراق لعام 2024 وشروط التقديم

تعد مبادرة منصة راتب المعين المتفرغ خطوة متقدمة ومهمة من الحكومة العراقية نحو تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية وتحسين مستويات الرفاهية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع حيث تسعى هذه المنصة إلى توفير دعم مالي موجه للأشخاص الذين يتفرغون لرعاية الآخرين، مما يساعدهم في مواجهة الأعباء المالية المرتبطة بهذه المسؤولية الكبيرة، وتأمل الحكومة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء الأفراد، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل العراق.

شروط التقديم على دعم راتب المعين المتفرغ

مجموعة الشروط التالية توضح المعايير التي يجب على المتقدم استيفاؤها لتأهيله للحصول على دعم المعين المتفرغ، وجاءت الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم مستمر داخل دولة العراق.

عمر المتقدم يكون ما بين 18 و55 عاما.

يلزم ألا يكون المتقدم موظف في وظيفة حكومية رسمية أو متقاعد من الخدمة العامة.

يجب أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية أو الذهنية التي قد تعيق قدرته على العمل.

يجب أن يكون المتقدم مسؤول عن رعاية قريب له من ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية، مثل الوالدين أو الأبناء أو الإخوة.



يتعين على المتقدم تقديم تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة يثبت أن نسبة العجز لدى القريب المعاق تبلغ 75% أو أكثر.

خطوات التقديم على راتب المعين المتفرغ

لكي تستطيع التقديم على راتب المعين اتبع الخطوات التالية: