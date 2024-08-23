شوف مجموعك هيدخلك كلية ولا معهد! .. وزارة التربية والتعلم تعلن كليات المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2024 لجميع الشُعب

تزداد خلال هذه الفترة معدلات البحث عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، سواء في الشعب العلمية أو الأدبية، وذلك بعد أن تم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 أغسطس 2024، يستعد الطلاب للاختيار بين الكليات المتاحة لهم ومقارنة الخيارات الأقرب لاهتماماتهم وميولهم، وسنعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

كليات المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2024

يبدأ تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 للقبول في الجامعات والمعاهد اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس، ويستمر حتى السبت 24 أغسطس، ولذلك، ارتفع معدل البحث بين طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية وأولياء الأمور عن الأماكن المتاحة في الجامعات والمعاهد، وكذلك الحد الأدنى للقبول بشكل رسمي.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع تنسيق 2024 الإلكتروني

افتح موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسبًا، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للفرع العلمي

نقدم لكم مجموعة من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية في الشعبة العلمية، وفيما يلي أبرز هذه الكليات:

معدل القبول في كلية الحقوق بجامعة القاهرة هو 291 درجة.

معدل القبول في كلية الآداب بنات عين شمس بالتعليم الموجه هو 291 درجة.

معدل القبول في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان هو 82.43%.

معدل القبول في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق هو 82.19%.

معدل القبول في كلية الحاسبات والمعلومات بطنطا هو 82.19%.

معدل القبول في كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ هو 82.19%.

معدل القبول في كلية الحقوق بجامعة المنيا هو 290 درجة.

معدل القبول في كلية تربية الطفولة المبكرة بمدينة السادات هو 290 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

1-تربية

تربية فنية حلوان بالزمالك: 241.5 درجة.

تربية رياضية بنات بنها: 242.5 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية: 243.5 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنيا: 243.5 درجة.

تربية رياضية بنين المنصورة: 246 درجة.

تربية طفولة مبكرة المنيا: 264.5 درجة.

تربية (طفولة) جنوب الوادي في الغردقة: 267.5 نقطة.

تربية (طفولة) سوهاج: 267.5 درجة.

تربية نوعية كفر الشيخ: 267.5 درجة.

تخصص التربية (تعليم ابتدائي) في جنوب الوادي: 272 نقطة.

تربية (التعليم الابتدائي) في الوادي الجديد: 275 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط: 282.5 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح: 285 درجة.

تخصص تربية (تعليم ابتدائي) في بني سويف: 285.5 نقطة.

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور: 289.5 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش: 280 درجة.

تربية (طفولة) دمنهور: 279.5 درجة.

تربية (طفولة) حلوان لرياض الأطفال: 290.5 نقطة.

2-خدمة اجتماعية

خدمة اجتماعية تنموية بنظام الانتساب في بني سويف: 244.5 درجة.

خدمة اجتماعية انتساب في جامعة الفيوم: 245 نقطة.

الخدمة الاجتماعية التنموية في بني سويف: 245.5 نقطة.

3-سياحة وفنادق

سياحة وفنادق بني سويف: 246 درجة.

سياحة وفنادق قناة السويس في الإسماعيلية: 246 نقطة.

سياحة وفنادق مدينة السادات: 246 درجة.

سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة.

سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة.

سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة.

سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة

سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة.

السياحة والفنادق، تعليم تبادلي في الإسكندرية: 265 درجة.

4-حقوق

حقوق طنطا: 262 درجة.

حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة.

حقوق الفيوم: 263.5 درجة.

حقوق الزقازيق: 263.5 درجة.

حقوق المنصورة: 264 درجة.

حقوق المنوفية بشبين الكوم: 264 درجة.

حقوق بني سويف: 267.5 درجة.

حقوق انتساب موجه بنها: 265 درجة.

حقوق حلوان: 271.5 درجة.

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ: 275 درجة.

حقوق انتساب موجه القاهرة: 281.5 درجة.

حقوق عين شمس: 279 درجة.

حقوق المنيا: 290 درجة.

5-آداب

آداب سوهاج: 268 درجة.

آداب جنوب الوادي: 268.5 درجة.

آداب المنيا: 272.5 درجة.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 272 درجة.

آداب انتساب موجه أسيوط: 275 درجة.

آداب انتساب موجه بني سويف: 277 درجة.

آداب بني سويف: 278.5 درجة.

آداب دمنهور: 290.5 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 291 درجة.

آداب انتساب موجه المنوفية في شبين الكوم: 285 علامة.

آداب انتساب موجه بورسعيد: 280.5 درجة.

آداب انتساب موجه الزقازيق: 283 درجة.

آداب انتساب موجه دمنهور: 283 درجة.

الكليات التي تقبل ما بين 65% و 70% علمي رياضة