“بشرى للجزائريين”.. شروط التسجيل في البحرية الجزائرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني لسنة 2024.. اعرفها فورا!!

تعد القوات البحرية الجزائرية واحدة من أبرز الفروع العسكرية في البلاد، الالتحاق بالقوات البحرية يعتبر خيارا وأملا مفضلا للعديد من الشباب الجزائريين الذين يسعون لخدمة وطنهم والانضمام إلى القوات المسلحة الجزائرية، خاصة بعد ظهور نتائج بكالوريا هذا العام 2024، وبناء على ذلك، تستعد وزارة الدفاع الوطني لفتح باب التسجيل الأولي في القوات البحرية بمختلف الرتب المتاحة، والتي تشمل الرتباء، الجنود، صف الضباط، والضباط.

شروط التسجيل في البحرية الجزائرية 2024

تتفاوت شروط التسجيل في البحرية الجزائرية بحسب الرتبة المستهدفة، ولكن تظل هناك بعض المتطلبات العامة التي يجب أن يستوفيها جميع المتقدمين، ونجد أن شروط تجنيد رجال الصف في البحرية تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

يتراوح العمر بين 18 و 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة التجنيد، بجانب الحصول على شهادة التعليم المتوسط.

تقديم إثبات مستوى السنة الثالثة، الثانية، الأولى ثانوي أو الرابعة متوسط كاملة.

يتم منح الأولوية للحاصلين على شهادات التكوين المهني، كما يجب النجاح في مسابقة القبول.

وتتمثل شروط التجنيد رتباء البحرية فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

يتراوح العمر بين 18 و 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة التجنيد.

امتلاك شهادة التعليم المتوسط، بجانب إثبات مستوى السنة الثالثة، الثانية، الأولى ثانوي أو الرابعة متوسط كاملة.

التسجيل في البحرية الجزائرية 2024

من المقرر ان يتم التسجيل من خلال منصة التسجيل الرسمية لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، حيث يمكن الوصول إلى رابط المنصة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، فمن المتوقع أن تفتح المنصة أبوابها لاستقبال الطلبات خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع إعلان نتائج بكالوريا 2024 في الجزائر.