اتقبلت في موسم الحج 2025؟ .. الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج فى العراق إلكترونيًا برابط رسمي

بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العراق أنها ستنظم قرعة للحج لعام 2025 المقبل، بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين الذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج حتى الآن، من المعروف أن أداء الحج يعد ركنًا من أركان الإسلام، لذا يسأل المسلمون كل عام عن القرعة التي تنظمها وزارة الأوقاف في مختلف الدول العربية، وفي هذا المقال، سنتعرف على نتائج القرعة في العراق وكيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين بها.

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج فى العراق

تطبّق العديد من المواطنين في العراق للاستفسار عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية لعام 2025، وكانت هذه المسألة من أكثر المواضيع بحثاً، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن بعض الخطوات التي يجب على المتقدمين اتباعها لمعرفة ما إذا كانوا من المقبولين أم لا، وجاءت هذه الخطوات كما يلي:

يجب البدء بالدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة أولاً.

بعد ذلك، يجب الدخول إلى قسم “الخدمات” في الموقع.

بعد ذلك، يجب اختيار “قرعة الحج” للوصول إلى صفحة نتائج القرعة.

ثم يتم اختيار أيقونة “الاستعلام عن المقبولين” للانتقال إلى صفحة البحث عن نتائج السحب.

بعد ذلك، ينبغي إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل ورقم الطلب

الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

ثم يجب تحديد المحافظة التي تم التقديم منها في حقل “المحافظة”.

بعد ذلك، ينبغي التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعة كافة المعلومات للتأكد من دقتها.

ثم ينبغي الضغط على زر “بحث” لعرض نتائج الاستعلام.

ستظهر نتيجة البحث فورًا، مما يتيح لك معرفة ما إذا تم قبولك في قرعة الحج أم لا.

التسجيل في قرعة الحج 2025

وفرت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق استمارة إلكترونية مجانية للتسجيل في قرعة الحج للعام 2025، والتي تشمل الأعوام 2025 و2026 و2027، ولتسجيل، يتعين اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الهيئة عبر بوابة أور.

يجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل الشروع في التسجيل.

تأكد من إدخال المعلومات بدقة لضمان قبول الطلب.

إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل، نوع الطلب، والمكتب المختار.

بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل، يتم إصدار وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة

السريعة (QR-Code) الذي يمكنك من متابعة حالة طلبك لاحقًا.

الوثائق المطلوبة من المشاركين في سحب الحج العراق 2024

إذا تم قبولك في قرعة الحج العراق 2024، ستحتاج إلى تقديم بعض الوثائق والمستندات الضرورية وهي كما يلي: