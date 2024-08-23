موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وطريقة حجز التذاكر

يستهل الهلال مشواره في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 بمواجهة الأخدود، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري، يذكر أن نادي الهلال السعودي اختتم الموسم الماضي متربعًا على قمة جدول الترتيب، محققًا لقب بطولة الدوري برصيد 96 نقطة من أصل 34 مباراة؛ وعلى الجانب الآخر، أنهى نادي الأخدود موسمه الماضي برصيد 33 نقطة، من نفس عدد المباريات، محتلاً بذلك المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

يلتقي الهلال في مباراته الافتتاحية في دوري روشن السعودي نظيره الأخدود، في المباراة التي تقام يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، على أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل من مصر ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

ومن المقرر أن تنقل قنوات SSC الرياضية السعودية مواجهة الزعيم أمام الأخدود، حيث تمتلك الحقوق الخاصة بإذاعة جميع مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والأخدود

وأعلن نادي الأخدود صاحب الملعب والضيافة، عن طرح تذاكر مواجهة الهلال على منصة وي بوك المتخصصة في تذاكر الفعاليات التي تقام في المملكة، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على تذاكر المباراة والحضور من أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران:

افتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى موقع وي بوك.

اختر الفعاليات وحدد “مباراة الهلال والأخدود”.

اضغط على “احجز التذاكر”.

اختر فئة التذاكر المناسبة لك وعدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

ادفع ثمن التذاكر إلكترونيًا عبر إحدى طرق الدفع المتاحة.

اطبع التذكرة أو احفظ الكود للدخول عبره إلى ملعب المباراة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والأخدود

تتفاوت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي للموسم 2024-25 بشكل كبير، لتناسب جميع الفئات من الجماهير، حيث تبدأ الأسعار من 30 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 1000 ريال سعودي، وذلك حسب موقع المقعد في الملعب، يجب على الراغبين في الحصول على تذاكر المواجهة الأولى للزعيم في الموسم اختيار الفئة المناسبة لهم من بين الفئات المطروحة على منصة وي بوك.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال في مواجهة الأخدود

يستعد المدرب جورجي جيسوس لمباراة فريقه أمام الأخدود، ومن المتوقع أن يختار التشكيل التالي: