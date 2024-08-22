شوف اسمك هنا… أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية

الالف من المواطنين على موعد مع إعلان كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الفترة الماضية تراجعت عملية البحث عن الدفعة السابعة لكن منذ عدة أيام عادات عملية البحث بشكل ملحوظ للغاية، وتعتبر عملية البحث الكبيرة جاءت بعد أن كشفت وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية عن أخبار جديدة عن الصرف، كما أن الوزارة أعلنت عن عدة طرق للحصول على مبلغ مالي لتلبية الاحتياجات أو أنشاء مشاريع صغير لتحسين ظروف المعيشة

والحصول على دخل مناسب في ظل حالة الغلاء، لن تتوقف وزارة العمل عن تقديم مساعدتها للمواطنين وأكبر دليل هو إجراء البحث الاجتماعي للأسر العراقية الفقيرة لكي يعيشون حياة كريمة دون أي عبء، اليوم نستعرض لكم تفاصيل كثيرة مهم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

خلال هذه الفترة تقوم هيئة الحماية الاجتماعية بإعادة فحص طلبات التقديم والعمل على استخراج المتجاوزين على شبكة الحماية، وبعد الانتهاء من الفحص يتم حصر عدد المشمولين والذي لن يتجاوز عددهم 70 ألف مشمول ويتم إعلان النتائج ورفعها PDF إلأكترونياً لذا عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أو عن طريق منصة مظلتي. ثم النقر على كود التحقق. اختيار الخدمات الإجتماعية. حدد خدمة الرعاية الاجتماعية. تظهر الدفعات المتاحة حدد اختيارك. ثم سجل البيانات المطلوبة. الضغط على تحميل الكشوفات.

الشروط الواجب توافرها بالمتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مبالغ نقدية كبيرة لصرف المساعدات النقدية لفئة الاستحقاق الاولى من رجالل ونساء وأطفال من جميع محافظات العراق، مما تستهدف الحكومة الفئة البسيطة التي لا تمتلك أي دخل شهري ثابت ومن أبرؤز الشروط الموضحة والتي كشفت عنها الوزارة