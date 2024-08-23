“كاميرا ممتازة وآداء قوي”.. اعرف مواصفات هاتف Realme 12x يتميز بإمكانيات وسعر مالوش مثيل

أصبحت هواتف الجيل الخامس أكثر شيوعا في الأسواق، ومع ذلك لا تزال بعض الهواتف تقدم قيمة استثنائية من حيث الإمكانيات والسعر وهاتف Realme 12x يأتي ليحقق التوازن المثالي بين الأداء والتكلفة حيث يوفر دعما لتقنية الجيل الخامس إلى جانب مواصفات متقدمة تجعل منه خيار ممتاز للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة وفي هذا المقال سوف نوضح أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Realme 12x

يتمتع هاتف Realme 12x بمجموعة من المواصفات التقنية التي تجعله منافسا قويا في فئته والتي تتضح فيما يلي:

شاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة Full HD+ تقدم وضوحاً رائعاً وصوراً حية.

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت تسمح بتشغيل التطبيقات المتعددة بسلاسة دون تأخير.

سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت توفر مساحة كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.

كاميرا خلفية ثلاثية بقدرة 50 ميجابكسل تدعم التصوير بجودة عالية في مختلف الظروف.

كاميرا أمامية 16 ميجابكسل مثالية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة ممتازة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تضمن تشغيل الهاتف ليوم كامل بدون الحاجة إلى شحن متكرر.

دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، يتيح إعادة شحن البطارية بشكل سريع وكفاءة عالية.

مميزات هاتف Realme 12x

يتميز هاتف Realme 12x بعدة خصائص تجعل منه جهازا مفضلا لدى العديد من المستخدمين وتتضح هذه المميزات فيما يلي: