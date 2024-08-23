يلا نلعب مع لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من القنوات العربية المميزة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال وهو ما يجعلها وجهة مثالية لأولياء الأمور الذين يبحثون عن قناة تجمع بين الترفيه والقيم التعليمية وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في جو من المرح والإبداع وفي هذا المقال سوف نوضح تردد قناة وناسة بيبي على جميع الأقمار الصناعية ليتمكن الجميع من مشاهدة المحتويات المميزة التي تقدمها.

تردد قناة وناسة بيبي على قمر نايل سات

تتيح قناة وناسة بيبي بثها على قمر نايل سات بجودة عالية وهو ما يضمن وصول محتواها إلى جمهور واسع في العالم ويتضح التردد فيما يلي:

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة وناسة بيبي على قمر عرب سات

توفر قناة وناسة بيبي بثها أيضا على قمر عرب سات وهو ما يحسن من قدرتها على الوصول إلى جمهور أكبر ويتضح ترددها فيما يلي:

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتميز قناة وناسة بيبي بالعديد من الخصائص التي تجعلها من القنوات الرائدة في مجال الترفيه والتعليم للأطفال والتي تتضح فيما يلي: