بديل الآيفون! .. مواصفات هاتف Realme GT6 جبارة ومذهلة والسعر خيالي

Realme GT6، العضو الأحدث في سلسلة Realme GT6، يتميز بمعالج قوي من شركة Qualcomm، وببطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات. فيما يلي سعر ومواصفات هاتف Realme GT6.

مواصفات هاتف Realme GT 6

تدعم الهاتف الخاصية NFC و IR Blaster للاتصال اللاسلكي.

الهاتف يدعم استخدام شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

تدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)، والجيل الخامس (5G).

خامات الظهر والإطار مصنوعة من البلاستيك المخلوط لتوفير مظهر الزجاج الفاخر مع أقل قابلية للكسر.

يأتي حجم الهاتف 162×75.1×8.6 ملم، ووزنه 199 غرامًا.

مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65 .

تأتي الشاشة منحنية من الأطراف بشكل الثقب في وسط الشاشة، وهي من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 إنش ودقة 1264×2780 بكسل.

تبلغ كثافة البكسلات حوالي 450 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، مع دعم Dolby Vision و HDR10+ وسطوع عالي يصل إلى 6000 شمعة، وتتميز بمعدل وميض 2160Hz لضمان راحة العين وتحمل حماية Gorilla Glass 2.

يأتي الهاتف بذاكرة داخلية قوية بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف إضافة مساحة تخزينية عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة.

يضم هاتف الألعاب معالجًا متطورًا من Qualcomm من نوع Snapdragon 8s Gen 3 بتقنية 4 نانومتر ومعالج رسومي من نوع Adreno 735، والذي يستخدم أيضًا في هاتف Poco F6.

تتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.5 وتدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K@30 إطارًا في الثانية.

تتميز الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات، حيث تأتي العدسة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الرئيسية بمستشعر من نوع Sony LYT-808 وتدعم المثبت البصري OIS.

أما العدسة الثانية فتأتي بـ 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.0 للـ Telephoto وتتميز بتصوير البورترية 2X.

بينما تأتي العدسة الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مخصصة للتصوير الواسع مع فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بجودة 4K بسرعة إلتقاط تبلغ 30 و60 إطار في الثانية (دولبي فيجن)، كما يدعم تسجيل الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 و60 و120 إطار في الثانية ويمكنه أيضاً تسجيل الفيديو بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل إلتقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية.

يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

تعتمد شبكة الواي فاي على ترددات a/b/g/n/ac/6 وتدعم الترددين المزدوجين.

يأتي البلوتوث بإصدار 5.4 ويدعم A2DP وLE.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

يقوم الهاتف بدعم تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS بالإضافة إلى دعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، وGLONASS.

الهاتف يدعم وسائل الأمان والحماية مثل مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وإمكانية فتح الهاتف بوجه المستخدم عبر ميزة Face Unlock.

يتضمن الهاتف مستشعرات مثل التسارع والاقتراب والبوصلة والدوران وحساسية الألوان.

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

الببطارية مزودة بقوة 5500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

يتميز الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم Realme UI 5.0.

الهاتف متوفر باللونين الأخضر والفضي.

سعر هاتف Realme GT6

تتوفر الهواتف بأسعار متنوعة حسب النسخ المختلفة، وهي كالتالي: