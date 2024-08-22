موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 والجدول الزمني للامتحانات

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من الأمور التي ينشغل بها الطلاب الراسبين في الدور الأول لأن الحظ لما يكون حليفهم ولم يحصلوا إلى الدرجة المطلوبة لتجاوز السنة الدراسية، مرحلة الثانوية مختلفة كثيراً عن أي مرحلة تعلمية ولذلك ينشغل بها الجميع من طلاب وأولياء الأمور،

كما تبذل وزارة التربية والتعليم جهد كبير لتخفيف العبء عن الطلاب ولذلك أصدر الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن تعديل المواد الدراسية وإلغاء مادة الفرنساوي من منهج الثانوية العامة، ولذلك يتساءل الطلاب هل القرار يتم تطبيق على امتحانات الدور الثاني 2024، والمؤكد أن التعديلات الجديدة تكون مع حلول السنة الدراسية الجديدة 2024-2025، واليوم عبر موقعنا نستعرض لكم موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ترقبوا معنا.

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اعتمدت وزارة التربية والتعليم الفني الجدول الزمني للامتحانات وأن امتحانات الطلاب تكون في موعدها دون أي تأجيل، حيث تنطلق الامتحانات بشكل رسمي صباح يوم الأحد الموافق 24 من أغسطس الجاري 2024 على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر المقبل قبل انطلاق العام الدراسي الجديدة بأسبوعين،

حيث يؤدي نحو 96984 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حيث يتم اعتماد النتائج بعد أسبوع من أنتهاء النتائج لكي يكون هناك فرصة للطلاب أن يسجلون في الكليات والجامعات للمرحلة الثالثة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

بعد 48 ساعة فقط تنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في جميع محافظات مصر، حيث يأتي الجدول الزمني على النحو التالي:.