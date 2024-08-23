حقيقة ام شائعة.. تأجيل صرف الدفعة 33 سبتمبر 2024.. الموارد البشرية تجيب!!

الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يعد من أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجا وضمان تحسين مستوى معيشتهم ويترقب الكثير من المستفيدين موعد صرف الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024 حيث تداولت بعض الأنباء عن احتمالية تأجيل الصرف هذا الشهر وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذه الدفعة ونوضح حقيقة ما تم تداوله حول تأجيل الصرف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33 لشهر سبتمبر

يتم انتظار صرف الدفعة 33 للضمان الاجتماعي في شهر سبتمبر بفارغ الصبر من قبل آلاف المستفيدين الذين يعتمدون على هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والدفعة 33 يتم صرفها وفق جدول زمني محدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما أن الصرف يتم عادة في بداية كل شهر ميلادي لضمان حصول المستفيدين على الدعم في الوقت المناسب والدفعات تشمل جميع الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي بما في ذلك الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة تأجيل الدفعة 33 لشهر سبتمبر

انتشرت مؤخرا شائعات عن تأجيل صرف الدفعة 33 لشهر سبتمبر ما أثار القلق بين المستفيدين ووزارة الموارد البشرية ردت بشكل رسمي على هذه الشائعات وأكدت التزامها بمواعيد الصرف دون أي تغيير كما أكدت أن الشائعات المتعلقة بتأجيل الدفعة 33 غير صحيحة وتوجيهات الوزارة تشير إلى ضرورة متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية كما أن الوزارة تعمل باستمرار على تصحيح المعلومات الخاطئة المتداولة والتأكيد على أن جميع الدفعات تصرف في مواعيدها المقررة.