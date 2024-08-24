كم باقي.. إجازة اليوم الوطني 1446 للعاملين القطاع العام والخاص والبنوك والطلاب

ينشغل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني 1446 لأنها إجازة رسمية يحصلون عليها من الحكومة كل عام، يختلف اليوم الوطني هذا العام عن السنوات الماضية لأن الدولة تستطيع أن تعيد أمجادها واستقرارها بعد تخطي الأزمات السابقة، على مدار السنوات الماضية وتحدياً من 2019 وحتى 2023 وكان الأمر ليس مستقرة بسبب وباء كورونا،

ولكن هذا العام 1446-2024 تقام العديد من الفعاليات لإحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، ولذلك نجد أن هناك حالة شغف ولهفة من المواطنين لتلك اليوم المميز الذي يستمتعون بأجوائه، يعتبر اليوم الوطني هو عطلة رسمية مدفوعة للعاملين بالقطاعين العام والخاص وموظفي البنوك، ويحصل الطلاب على إجازة رسمية من الدوام المدرسية تمجيداً لتلك المناسبة، كل الأسئلة التي تريدون معرفتها نجيب عليها عبر الفقرات التالية حول إجازة اليوم الوطني 1446.

إجازة اليوم الوطني 1446

اليوم الوطني السعودي هو يوم إحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود،وأصبح المملكة العربية السعودية بدلاً من مملكة الحجاز، وتمجيداً لهذا الحدث أصدر الملك عبدالعزيز المرسوم الملكي بأن يوم 23 من شهر سبتمبر هو يوم ذكرى اليوم الوطني،

ومع كل ذكرى تطلق المملكة العربية السعودية شعار مخصص لهذا اليوم، مما كشفت الحكومة بأن إجازة يوم التأسيس للعام الجاري 2024 يكون يوم الأثنين الموافق 23 من سبتمبر 2024-1446، وتكون تلك الذكرى هي 94 للتوحيد وهذا العام يكون شعار الاحتفال نحلم ونحقق وهذا الشعار يهدف لرؤية 2030.

أهم مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446

تقام العديد من الاحتفالات والفعاليات المختلفة قبل عدة أيام من موعد الاحتفال باليوم الوطني، ومن أهم مظاهر الاحتفال