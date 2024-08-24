من هنا.. التسجيل للطفل في منحة التضامن الوطني الجزائرية 2024.. اهم الشروط والأوراق المطلوبة

تعد منحة التضامن الوطني الجزائرية 2024 واحدة من البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين مستوى حياة الأطفال وتهدف المنحة إلى توفير الدعم المالي الذي يساعد في تلبية احتياجات الأطفال التعليمية والصحية وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر فإذا كنت ترغب في تسجيل طفلك للحصول على هذه المنحة من المهم أن تكون على دراية بالشروط والأوراق المطلوبة لضمان تقديم طلبك بنجاح وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة من مقالنا.

الشروط المطلوبة لتسجيل طفلك في منحة التضامن الوطني الجزائرية 2024

تتطلب منحة التضامن الوطني الجزائرية استيفاء عدة شروط لضمان الأهلية للحصول على الدعم، والتي تتضح فيما يلي:

يجب أن يكون الطفل من الجنسية الجزائرية ويعيش في الجزائر.

أن يكون عمر الطفل ضمن الفئة العمرية المحددة من قبل المنحة والتي قد تختلف حسب السنة.

تقديم إثبات بأن الأسرة ذات دخل محدود أو أن الوضع المالي للأسرة يحتاج إلى دعم.

تقديم معلومات دقيقة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

لابد أن يكون الطفل مسجلاً في مؤسسة تعليمية معترف بها.

تقديم شهادة ميلاد الطفل أو وثيقة معادلة تثبت تاريخ ميلاده.

توفير شهادة سكن تثبت عنوان الأسرة الحالي.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الوصي الشرعي على الطفل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل طفلك في منحة التضامن الوطني الجزائرية 2024

لتقديم طلب الحصول على منحة التضامن الوطني الجزائرية يجب تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة والتي تتضح فيما يلي: