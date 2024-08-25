متعي عيالك في الصيف وغذيهم! .. تحضير كيكة الجيلي بمكونات بسيطة عندك في البيت

كعكة الجيلي بالفراولة من الحلويات الباردة الشهية والسهلة التحضير، وتتميز بنكهتها المنعشة، تتألف الكعكة من طبقتين: طبقة من الكيك الاسفنجي الهش وطبقة من الجيلي الفراولة اللذيذ، وتعتبر هذه الكعكة خياراً مفضلاً للأمهات لتحضيرها في المنزل، خاصةً في فصل الصيف حيث تكون مكوناتها متاحة في كل بيت، يمكن تقديم هذه الكعكة في التجمعات العائلية ومع الأصدقاء.

تحضير كيكة الجيلي

خلال فصل الصيف، يُفضل الجميع تناول تحلية باردة ومنعشة، نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الجلي التي تُعتبر من ألذ أنواع الكيكات، يمكنكم تقديمها لعائلتكم وضيوفكم كما لو كانت في المطاعم.

المكوّنات

للكيك

كوب من حليب سايل.

كوب من السكر الناعم.

كوب الا ربع زيت.

2 كوب ونص من الدقيق.

كيس من البايكنغ بودر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

للجيلى

2 باكيت من جيلي الفراولة.

كوب من الماء يكون مغلي.

كوب من الماء البارد.

1/2 كيلو فراولة.

اطلعي على طريقة تحضير كيك الجيلي بالفراولة

سخني الفرن وادهني الصينية بالدقيق والسمن، ثم اخفقي البيض والسكر والسمن والحليب والفانيليا في خلاط واسع واسكبيهم في الطبق العميق للعجينة.

أضيفي الخل ثم الدقيق والبيكنج باودر.

استخدام المضرب أو يدك لخفق جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم يُصب في الصينية وتُخبز على درجة حرارة عالية لمدة ١٠ دقائق.

ثم تُقلل الحرارة وتُترك حتى تُنضج تمامًا مع الحرص على عدم فتح الفرن قبل نصف ساعة.

بعد أن تنضج تماماً، اتركي الصينية تبرد ثم عندما تصبح دافئة ويمكن لمسها، ضعيها في الثلاجة حتى تبرد بالكامل.

اتبعي تعليمات العلبة واحضري الجيلي وضعي كل كيس في صينية في الثلاجة.

ثم ضعي قطع الفراولة فوق طبقة الجيلي المتماسكة، ثم ضعي طبقة رقيقة أخرى من الجيلي واتركيها في الثلاجة مرة أخرى.

ثم ضعي الكيك فوق طبقتين من الجيلي واسقيه بالجيلي المتبقي وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة. بعد ذلك قومي بإخراجه واقلبيه وقطعيه إلى مثلثات وقدميه.

طريقة عمل كيكة الجيلي بالكريمة

كيكة الجيلي بالكريمة هي واحدة من الحلويات التي تحتاج فقط إلى تجهيز المكونات التالية:

علبة جيلي.

كوب ماء.

كوب كريمة سائلة.

نصف علبة كيكة فانيليا.

فراولة للتزيين.

خطوات إعداد هذا النوع من الكعك تشمل ما يلي: