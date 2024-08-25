استخرجها الآن .. نتيجة الاعتراضات بالصف السادس الابتدائي العراق برابط رسمي

طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق ينتظرون بشوق إعلان نتائج استئنافاتهم على امتحانات الدور الأول لعام 2024، حيث ان أعلنت وزارة التربية العراقية عن تاريخ صدور النتائج، ونشرت الروابط الرسمية للاستعلام عنها، وفي هذا المقال، سنقدم لكم جميع المعلومات حول نتائج اعتراضات السادس الابتدائي لعام 2024، بما في ذلك كيفية الوصول إلى النتائج، والخطوات الضرورية للاحتجاج، والرابط الرسمي للنتائج.

نتيجة الاعتراضات بالصف السادس الابتدائي العراق

تتابع العديد من طلاب الصف السادس الاعدادي عام 2024 نتائج الاعتراضات بشكل كبير، حيث تستعد وزارة التربية العراقية للإعلان عن نتائج هذه الاعتراضات بعد إعادة تصحيح أوراق الطلاب ونشرها على موقع الوزارة الرسمي، وسيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا طوال اليوم بعدما تم تقديم الاعتراضات على النتائج الأولية، وسنقدم لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

التحقق من نتائج اعتراضات امتحان الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024

الخطوة الأولى: قم بزيارة موقعنا الإلكتروني لرؤية النتائج من هنا.

الخطوة الثانية: يجب على الطالب أو الطالبة اختيار نتائج الطلاب التي يرغبون في الاستعلام عنها.

المرحلة الثالثة: بعد ذلك، يتوجب على الطالب النقر على نتائج الاعتراضات.

الخطوة الرابعة: بعد ذلك، ينبغي على الطالب أو الطالبة اختيار المحافظة التابعة لها.

الخطوة الخامسة: بعد ذلك، يجب أن يقوم الطالب بالنقر على خانة تحميل النتائج.

يجب أن تكون النتائج الخاصة بالاعتراضات متاحة للتنزيل في شكل ملفات PDF.

ثم يجب عليك رؤية العنصر الذي قد تم اعتراض عليه.

في النهاية، سيتم عرض درجة الطالب قبل وبعد تقديم الاعتراض.

الشروط لتقديم اعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي

يجب تقديم طلب الاعتراض في غضون خمسة عشر يوما فقط من تاريخ إعلان النتائج في المدارس.

ينبغي أن يكون الطعن مقتصرًا على نتائج الاختبارات النهائية فقط.

ينبغي أن يُمنع إحضار الهواتف النقالة الشخصية أثناء فحص ورقة الإجابة.

يجب دفع رسوم الاعتراض المحددة وفقًا للسياسات المعتمدة.

يجب تقديم الشكاوى في الوقت المحدد، ولن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء هذه الفترة.

خطوات البحث عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي.

يمكنكم الحصول على النتائج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية.