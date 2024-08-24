“متاحة الآن”رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس التجريبية 2024 بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتيجة التحويل بين المدارس التجريبية بالرقم القومي 2024، بعد أن تم تقديم طلبات التحويل ورقياً من خلال المدارس، حيث يلجأ عدد كبير من أولياء الأمور لتحويل أبناءهم من المدارس المقيدين بها إلى مدرسة أخرى نظراً لقربها من محل السكن أو لمستوى المدرسة ، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التحويل بين المدارس في 1 يونيو الماضي، واستقبلت المدارس عدد كبير من التحويلات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس التجريبية 2024 بالرقم القومي….

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس التجريبية 2024 بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيحة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي والمدارس الحكومية، تيسيراً على عدد كبير من أولياء الأمور ، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التحويلات المدرسية للعام الدراسي الجديد بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، واستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024.

وخلال هذه الفترة حرص عدد كبير من أولياء الأمور بتقديم طلبات نقل أبنائهم من المدارس الملتحقين بها إلى المدارس الراغبين في التحويل إليها، وقام أولياء الأمور بملأ الاستمارات الخاصة بالتحويل وتقديمها إلى المدارس يداً بيد.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم على التنويه على جميع المديريات التعليمية في شتى المحافظات على إتاحة الرابط الرسمي للتحويل بين المدارس التابعة لها، وأعلنت المديريات عن نشر رابط وخطوات التقديم بين المدارس الحكومية على صفحتها الرسمية.

رابط نتيجة التحويلات بين المدارس 2025

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التحويلات المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2024-2025 من خلال الروابط التالية: