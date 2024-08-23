300 ألف دينار عراقي شهريًا!! .. كيفية التسجيل في تعيينات عقود التربية 2024 محافظة صلاح الدين واهم الشروط

تعلن إدارة محافظة صلاح الدين عن بدء استقبال طلبات التوظيف وفقا لقانون الموازنة العامة، بناءً على توجيهات محافظ صلاح الدين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتوفير 150 ألف وظيفة في مختلف مناطق العراق، وفي هذا السياق، قامت المحافظة بتخصيص 7292 وظيفة بنظام عقد لمدة ثلاث سنوات، مع راتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي.

كيفية التسجيل في تعيينات عقود التربية 2024 محافظة صلاح الدين

أكد ديوان محافظة صلاح الدين أن تقديم طلبات التعيين للوظائف الـ150 ألف عبر الإنترنت من خلال موقع الديوان وإصدار النموذج الإلكتروني بمراعاة الضوابط والشروط المحددة، ليُتاح للراغبين تقديم طلباتهم وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة في تخصصات مختلفة وهي:

التخطيط العمراني.

تربية إنكليزي.

الآداب – إنكليزي.

لغات- اللغة التركمانية.

تربية لغة عربية- مدقق لغوي.

تربية / فيزياء.

تربية/ أحياء.

تربية/ تاريخ.

الإرشاد التربوي.

جغرافية جيوموفلوجي.

تربية- اجتماعيات.

تربية فنية.

التربيةالبدنية وعلوم الرياضة.

تربية/ علوم.

جيولوجيا / آثار.

علوم / كيمياء.

علوم / تربوية.

إرشاد / تربوي.

علوم الأرض – الاستشعار النائي والجيوفيزياء.

علوم جيولوجي.

الإعلام.

علم نفس.

علم اجتماع.

فتح باب التقديم على استمارة التعيينات

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم للوظائف، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المحافظة، عن طريق الاتي:

يتم استقبال جميع الطلبات عبر المنصة الرسمية الإلكترونية لديوان محافظة صلاح الدين.

من المهم أن نذكر أنه سيتم الإعلان عن عملية التقديم في الأيام القليلة القادمة من خلال هذا الرابط.

وفرت بعض الإرشادات على الموقع الفرصة للتقدم للوظائف الشاغرة.

الشروط الأساسية اللازمة للتقدم لعقود التدريس في صلاح الدين

حددت الجهات المعنية بعض الشروط التي يجب أن يتوافر فيها المتقدمون لعقود وزارة التربية، وهي على النحو التالي: