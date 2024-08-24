قــدم من هُنـــا.. رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق للعام الدراسي الجديد (2024-2025) + معدل القبول في الجامعات العراقية!!

عملية التسجيل في القبول الموحد من الخطوات الأساسية التي يتعين على الطلاب المقبلين على التعليم العالي في العراق إتمامها بنجاح لضمان مقعد دراسي في الجامعات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، ونقدم الرابط المخصص للتسجيل بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول معدلات القبول المطلوبة في الجامعات العراقية.
رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق للعام الدراسي الجديد
- زيارة الموقع الرسمي للدراسات والتخطيط العراقي.
- تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور في الحقول المعنية.
- إدخال الرغبات تبعا للتشريعات الصادرة عن الوزارة والتي تسمح بتحديد نحو 35 رغبة من بين الكليات المتاحة.
- تعبئة البيانات المطلوبة بناء على الرغبات المدخلة.
- حفظ البيانات لتأكيد عملية التسجيل.
- طبع استمارة التسجيل للاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
معدل القبول في الجامعات العراقية
- كلية الطب البشري في الموصل 100.33%.
- كلية طب الأسنان وجراحات الفم 99.13%.
- كلية الصيدلة وصناعة الدواء 98%.
- كلية هندسة الحاسوب والبرمجيات 95%.
- كلية الهندسة قسم الميكانيك ونسبة القبول 86.33%.
- كلية العلوم 88%.
- كلية علوم الحاسوب والرياضيات البحتة 67.67%.
- كلية العلوم السياسية 65.5%.
- كلية التمريض المخصصة للبنات 95.33%.
- كلية الطب البيطري والجراحة 70.17%.
- كلية الزراعة والغابات 60%.
- كلية الإدارة والاقتصاد 60%.
- كلية التربية للعلوم الإنسانية 83.33%.
- قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب 62.83%.
- كلية التمريض الخاصة بالذكور فقط 95.55%