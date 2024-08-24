قــدم من هُنـــا.. رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق للعام الدراسي الجديد (2024-2025) + معدل القبول في الجامعات العراقية!!

عملية التسجيل في القبول الموحد من الخطوات الأساسية التي يتعين على الطلاب المقبلين على التعليم العالي في العراق إتمامها بنجاح لضمان مقعد دراسي في الجامعات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، ونقدم الرابط المخصص للتسجيل بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول معدلات القبول المطلوبة في الجامعات العراقية.

رابط التسجيل في القبول الموحد بالعراق للعام الدراسي الجديد

زيارة الموقع الرسمي للدراسات والتخطيط العراقي.

تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور في الحقول المعنية.

إدخال الرغبات تبعا للتشريعات الصادرة عن الوزارة والتي تسمح بتحديد نحو 35 رغبة من بين الكليات المتاحة.

تعبئة البيانات المطلوبة بناء على الرغبات المدخلة.

حفظ البيانات لتأكيد عملية التسجيل.

طبع استمارة التسجيل للاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

معدل القبول في الجامعات العراقية