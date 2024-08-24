موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 شهر سبتمبر 2024…. ورايط الاستعلام عن نتائج الأهلية

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 شهر سبتمبر 2024، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والذي يعد واحد من أهم برامج الدعم التي تنظمه وزارة الموارد البشرية لمساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر فقراً ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 شهر سبتمبر 2024، ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية .

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 شهر سبتمبر 2024

تقوم وزارة الموارد البشرية السعودية بصرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما إذا تصادف هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية يتم تبكير أو تأخير الصرف بيوم واحد، حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم ، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 82 من حساب المواطن في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.

رابط الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن السعودي

كما أعلنت وزارة الموارد عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أهلية الدعم الخاصة بحساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: