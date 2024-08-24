هاتف رايق خف الريشة!!🔥.. مواصفات ومميزات الهاتف الأكثر طلبا Samsung Galaxy A55.. سعر للشباب وكاميرا خرافية

هاتف Samsung Galaxy A55 واحد من أكثر الهواتف الذكية التي تلفت انتباه الشباب بفضل توازنها المثالي بين الأداء المتميز والسعر المناسب، ويتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق ومعاصر يجذب الأنظار بالإضافة إلى كاميرا متطورة تقدم صور مذهلة بوضوح استثنائي وهذا ما يجعله الخيار الأمثل لعشاق التصوير.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A55

يلاحظ أن الهاتف يفتقر إلى كاميرا الـ Telephoto ويعني عدم القدرة على التقاط صور بورترية احترافية بتكبير 2X أو 3X.

الهاتف لا يتضمن منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم وقد يزعج بعض المستخدمين على الرغم من الأداء الممتاز للهاتف.

يجدر بالذكر أيضا أن الشاحن والغطاء يباعان بشكل منفصل وهو أمر معتاد من سامسونج.

كان من الممكن تحسين تجربة الاستخدام من خلال تقليل حواف الشاشة لتوفير مساحة عرض أكبر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد