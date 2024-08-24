“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة سائق السيارة والعاصفة الثلجية جاتا التحديث الأخير || .. المحكوم عليهم بالإعدام

هل تعلم أنه يوجد الكثير من مهمات جاتا والتي يجب على اللاعب القيام بها عند البدأ باللعب حيث أن تلك المهمات بها دور كبير في ترقي مستوى اللاعب والانتقال من الجولة إلى جولة أخرى حيث أن لعبة جاتا واحدة من الألعاب الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة وتدور قصتها حول وجود ثلاث شخصيات يقوموا بعمليات السطو والسرقة من أجل تجميع الأموال وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

مهمات جاتا

سوف نقدم لكم فيما هو آت مجموعة من مهمات جاتا التي تعد من أصعب المهمات التي شهدتها اللعبة:

مهمة The Driver

وهي من مهمات جاتا الممتعة ولكنها قامت بإثارة غضب الكثير من اللاعبين وذلك لأنه يتطلب منك الدخول في سباق سيارات مع hilary ويكون هذا السباق مقيد بعداد زمني محدد ويمكنك الحصول على المزيد من الوقت في حال مرور اللاعب من دائرة المرور التي تتميز بلونها الزهري، كما أنه من المحتمل حضور الشرطة وإفساد السباق على اللاعب وتقدم الخصم.

مهمة Snow Storm

وهي من المهمات المميزة حيث أنه يتطلب من اللاعب إحضار الحقيبة التي تحتوي على المخدرات وهي توجد داخل مستشفى Colony Island ولكن بمجرد وصول اللاعب هناك وسوف يجد جميع العصابات تلحقه بالإضافة إلى الشرطة أيضا وسوف يكون معدل الشرطة في هذه المهمة هو 5 نجوم ولكي يهرب اللاعب بنجاح يجب مرور الجسر باستخدام القارب وليس السيارة.

مهمة Death row

في هذه المهمة يجب على اللاعب إنقاذ صديقة لانس وهذا قبل نفاذ العداد الزمني الخاص بصحته ويجب عليه الوصول إلى أخر المدينة، يجب العلم أنه في حالات الفشل سوف ستطلب من البدء من البداية.