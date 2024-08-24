موسم جديد .. موعد مسلسل طائر الرفراف الموسم 3 والموعد على جميع القنوات العارضة مجاناً

موعد مسلسل طائر الرفراف الموسم 3 تلك واحدة من عمليات البحث التي لن تتوقف منذ انتهاء الموسم الثاني، المتابعين عندما يجدون عمل مميز ونجاح يكون لديهم شغف دائماً لمتابعة جميع المواسم وينتظرون موعد العرض بفارغ من الصبر، قصة مسلسل طائر الرفراف غير تقليدية أو مشابه مع أي عمل تركي تم عرضه من قبل وليس قصته مقتبسة من أي عمل،

كما استطاع فريق العمل أن يقدمون أفضل أداء على مدار الموسم السابقة الأول والثاني، مما ازدادت شهرة ونجاح المسلسل في جميع بلاد العالم، وخلال هذه الفترة يتصدر اسم مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني محركات البحث لأن الملايين ينتظرونه، نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد مسلسل طائر الرفراف الموسم 3.

موعد مسلسل طائر الرفراف الموسم 3

نظراً لكثرة تساؤلات الجمهور عن موعد طرح مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث، نؤكد لكم بأن المسلسل ينطلق رسمياً في سبتمبر المقبل 2024 ولكن لم تحدد المصادر الرسمية اليوم المحدد، ولكنها تستعد للاعلان قريباً وتطرح البرومو التشويقي، على أن يتم العرض عبر قناة فوكس التركية و قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة الساعة 7 مساءً ويوم السبت على أون تركي و قناة MBC4 في الساعة 5 مساءً، ويعرض على قصة عشق وشاهد VIP.

أحداث مسلسل طائر الرفراف

نال مسلسل طائر الرفراف اعجاب الملايين من الناس لأنه يطرح مشكلة كادت أن تحدث مع بعض الشباب في مقتبل العمر، وأن الأهل يمكن أن يضعون أبنائهم في مشاكل كثيرة، حيث تدور قصة المسلسل حول عائلة كبيرة لها مكانتها واسمها في المجتمع ولا يوجد لديهم سوى حفيد واحد وهو فريد الشاب المدلل الذي سافر للولايات المتحدة كي يستكمل دراسته، وبعد انتهاء فترة الدراسة يطلب منه الجد أن يعود إلى تركيا وأن يحضر له مفاجأة

وعندما عاد أخبر الجد انه اختار له فتاة من عائلة كبيرة تدعى سيران ، في بداية الأمر كان فريد وسيران يرفضون الزواج ولكن لا احد يعلم أنهم يصبحوا عشاق بقوة، ومن هناك بدأت الصراعات والمشاكل من الطرفين، وفي كل مرة تطلب سيران الطلاق كان فريد يرفض ويتمسك بها، ومع نهاية الموسم الثاني ساءت صحة سيران دون أن تخبر أحد سوى شقيقتها سونا وكانت سيران تحاول أن تسافر للعلاج وقبل أن تغادر سيران بأيام يكتشف فريد مرضها وينتهي الموسم، ويشهد مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث تطورات وأحداث شيقة مهمة جداً.

أبطال مسلسل طائر الرفراف

عفراء ساراتش أوغلي.

ميرت رمضان دمير.

بيريل بوزام.

أرسين الريسي.

بوتشي بوسي كهرمان.

جولتشين صان ترجي أوغلو.

ديرين بولاتوغولا

شيتين تيكاندور.

جوزدي كانسو.

سيزين بوزاجي.

تأليف: محمد باريش غونجر.

إخراج: بورجو البتكين.

تردد قناة ستار تي في التركية