متى موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان لعام 2025؟ .. التعليم العُماني يعلن موضحًا العطل الرسمية في سلطنة عمان للفترة الدراسية 2024/2025

heba hussien تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
متى موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان لعام 2025؟ .. التعليم العُماني يعلن موضحًا العطل الرسمية في سلطنة عمان للفترة الدراسية 2024/2025
موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن تاريخ بداية العام الدراسي 2025، وقامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع في المدارس لتصبح ثلاثة أيام بدلاً من يومين، والهدف من هذا التغيير هو توفير وقت إضافي للطلاب للراحة والتحضير للدروس بشكل أفضل، مما يعزز قدرتهم على التحصيل الدراسي، كما وضعت الوزارة خطة للعطل الرسمية للعام الدراسي القادم وتحديداً موعد العام الدراسي 2025 في سلطنة عمان.

موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان لعام 2025

وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم، تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي 2025 على النحو التالي:

  • موعد عودة الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة وفقاً للتقويم الدراسي سيكون يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس.
  • سيتم انتهاء الدراسة يوم الخميس العاشر من شهر يوليو من العام الميلادي القادم.
  • سيتم عودة أعضاء هيئة التدريس والمديريات التعليمية يوم الاثنين 26 أغسطس.

العطل الرسمية في سلطنة عمان للفترة الدراسية 2024/2025

بالإضافة إلى تحديد موعد بدء العام الدراسي 2025 في سلطنة عمان، يبحث الكثيرون من الطلاب عن تواريخ العطلات الرسمية لهذا العام، وتم تحديد التواريخ على النحو التالي:

  • رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2025.
  • العيد الوطني: 6 يناير 2025.
  • عطلة عيد الفطر تبدأ في 28 أبريل وتمتد لمدة خمسة أيام.
  • عيد الأضحى: من 7 يوليو وحتى نهاية أيام العيد.
  • يوم الجمهورية الوطني: 14 يوليو 2025.
  • عاشوراء: 6 يوليو 2025.
  • المولد النبوي الشريف: 5 سبتمبر 2025.

تواصل سلطنة عمان الاستثمار في تحسين البنية التحتية التعليمية وتعزيز مهارات المعلمين، ويتم التوجه نحو تحسين بيئة التعلم من خلال إعادة النظر في نظام الإجازات الأسبوعية، بهدف إعطاء الطلاب وقت إضافي للراحة لتحسين أدائهم الدراسي.

معلومات الكاتب
heba hussien

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