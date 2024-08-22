يا ترى الدولار رايح على فين.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل والمركزي يحاول السيطرة

شهدت أسواق العراق صباح اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين، تؤثر التقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية على أسعار الصرف، كما أن زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقي قد تكون السبب وراء هذا الارتفاع، قد ينعكس هذا الارتفاع على الأسعار المحلية للسلع والخدمات، ينتظر العديد من المواطنين والمستثمرين لمعرفة تأثير ذلك على السوق خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، بشكل طفيف في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث سجل اليوم التالي:

بغداد: بورصتي الكفاح والحارثية:

سعر 100 دولار: 149400 دينار عراقي

أسعار الصيرفة: سعر البيع: 150500 دينار

سعر الشراء: 148500 دينار

أربيل: أسعار الصيرفة:

سعر البيع: 149400 دينار

سعر الشراء: 149300 دينار

لذلك يشير تقلب الأسعار إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد شهدتها الأسواق مع افتتاح يوم التداول، مما يعكس تغييرات طفيفة مقارنة بأسعار يوم الأربعاء، حيث كانت الأسعار في بغداد قد سجلت 149300 دينار مقابل 100 دولار، مع استمرار تقلبات أسعار العملات، يبقى المستثمرون وأصحاب الأعمال في انتظار المزيد من التطورات في الأسواق.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

في آخر المستجدات حول سعر صرف الدولار في العراق، أدلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، بتصريحات مهمة تلقي الضوء على الوضع الحالي والمستقبل المحتمل للعملة المحلية، أشار صالح إلى أنه لا يتناسب تعويم سعر العملة مع طبيعة الاقتصاد العراقي، يعتبر الاقتصاد العراقي “ريعي”، حيث يعتمد بشكل كبير على الاحتياطيات بالعملة الأجنبية.