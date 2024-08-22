وزارة التربية توضح.. موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025 ورزنامة العطل المدرسية

أوشكت العطلة الصيفية على الانتهاء مما جعل الجهات التعليمية تقوم بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025 وهذا ما يرغب جميع أولياء الأمور بالتعرف عليه وهذا من أجل الاستعداد للعام الجديد والبدء في الدروس والتي تعمل على تنمية قدرات الطالب وتساعده في التعرف على المناهج التعليمية المقررة عليه وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025
بعد التساؤلات العديد حول موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد من اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس ويستمر حتى اليوم العاشر من شهر يوليو، ويجب العلم أن الكوادر التعليمية في كل من المدارس الحكومية والخاصة سوف تبدأ عامها الجديد من يوم 26 من شهر أغسطس بينما الطلاب سوف يبدأون من اليوم الأول شهر سبتمبر.
رزنامة العطل المدرسية بسلطنة عمان
قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن العطل الرسمية التي سوف يشهدها العام الدراسي الجديد وهي:
- عطلة رسمية يوم 23 من فبراير 2025 وهي بمناسبة عطلة المعلم وتكون عطلة رسمية في جميع المدارس وبرامج محو الأمية.
- عطلة منتصف العام والتي تبدأ من يوم التاسع من فبراير وسوف تستمر حتى يوم الثالث عشر من فبراير وسوف تكون عطلة لجميع أعضاء هيئة التدريس.
- إجازة نهاية العام والتي سوف تبدأ من اليوم العاشر من شهر يوليو وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.
- إجازة المعلمين والتي سوف تبدأ من يوم 13 من يوليو وتستمر حتى يوم 24 من أغسطس.