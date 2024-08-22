وزارة التربية توضح.. موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025 ورزنامة العطل المدرسية

أوشكت العطلة الصيفية على الانتهاء مما جعل الجهات التعليمية تقوم بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025 وهذا ما يرغب جميع أولياء الأمور بالتعرف عليه وهذا من أجل الاستعداد للعام الجديد والبدء في الدروس والتي تعمل على تنمية قدرات الطالب وتساعده في التعرف على المناهج التعليمية المقررة عليه وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025

بعد التساؤلات العديد حول موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد من اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس ويستمر حتى اليوم العاشر من شهر يوليو، ويجب العلم أن الكوادر التعليمية في كل من المدارس الحكومية والخاصة سوف تبدأ عامها الجديد من يوم 26 من شهر أغسطس بينما الطلاب سوف يبدأون من اليوم الأول شهر سبتمبر.

رزنامة العطل المدرسية بسلطنة عمان

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن العطل الرسمية التي سوف يشهدها العام الدراسي الجديد وهي: