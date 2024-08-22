ضبط تردد قناة سبيستون المميزة 2024 على القمر الصناعي

قناة سبيستون للأطفال تبث الكثير من البرامج الكرتونية التي يحبها الصغار حول الدول العربية تعمل علي تسليه أوقات فراغهم، حيث يتمكن الجميع من أولياء الأمور من تحميل الترددات الجديدة التي يتم البث من خلالها، تتميز هذه القناة بعدة مميزات من أهمها بأنه يتاح للجميع تحميلها علي شاشات التلفاز وسماعها في الأوقات المناسبة للصغار دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا، علي النحو التالية تبث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة منها التعليمي، الثقافي، الأخلاقي، الترفيهي، إليكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع من ناحية الترددات الجديدة التي يتم بث القناه عبرها، طريقة تحملها علي التلفاز.

سبيستون عبر ترددها الجديد علي النايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة سبيستون أطفال على النايل سات، وفقًا لما يليك-

يمكنك الآن تنزيل سبيستون عبر هذا التردد: 11758.

كما يتاح ايضا تحميلها عبر الاستقطاب التالي: عمودي.

حيث جاء معامل تصويب الخطأ: 6/5.

كان مؤشر الترميز كالاتي: 27500.

العرب سات يبث تردد سبيستون الجديد

كما يمكنك كذلك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة سبيستون أطفال المميزة، على العرب سات، ومشاهدة كل ما تقدمه من محتوى طفولي وكرتوني، كما يأتي:-

جاء مؤشر الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 12341.

تم بث القناه عبر تصحيح الخطأ: 6/5.

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

حملها الآن عبر هذه الخطوات قناة سبيستون

أما عن الخطوات المعنية بطلب استقبال قناة سبيستون أطفال الجديد، كالأتي:-

في البداية: كل ما عليك أن تقوم بفتح جهاز التلفاز، اضغط علي قائمة الإعدادات.

ثم قم بتحديد التركيب اليدوي من خلال النقر عليها.

اختار القمر الصناعي الذي يتم بث التردد من خلاله.

قم بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالتردد.

في النهاية: قم بالنقر علي أيقونة التحميل، سيتم تنزيلها علي الفور.

خصائص قناة سبيستون للصغار