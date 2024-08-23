الجديد في الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية

الآن وبعد تغيير ترددات قناه ناشيونال جيوغرافيك يبحث العديد من متابعين هذه القناه عن الترددات الجديدة التي يتم البث من خلالها، حيث تقدم الكثير من البرامج التي نالت بإعجاب عدد كبير من المشاهدين، يتم بث جميع الحيوانات المختلفة التي توجد حول العالم، كما تبث أيضا الكوارث الطبيعية، البراكين والأشياء التي تحث في دول العالم، ابقوا معانا وسنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الموضوع.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

من أبرز ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار اليوم، ويستمتع به المتابعين والمشاهدين في كافة أنحاء الدول، ما يلي:-

البرنامج الشهير منازل غريبة، الذي يتم عرض أغر منازل حول العالم اجمع.

كما يتم بث برنامج مطار دبي الدولي.

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج وقائع وأحدث.

ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها علي النايل سات

أتاحت هذه القناه ترددات جديدة للمشاهدين يجب تحميله علي شاشات التلفاز ومتابعتها في أي وقت وذلك من خلال اتباع الآتي:

التردد الجديد الخاص بها: 11411.

معدل ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 30000.

استقطاب القناه: أفقي.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات

ولكي تتمكن من استقبال التردد الجديد الخاص قناة ناشيونال جوغرافيك على الأقمار الصناعية التي من بينها العرب سات، عليك اتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-

الاستقطاب الجديد الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بها: 4/3.

المعدل الخاص بالترميز: 27500.

تردد القناه: 11804.

ضبط التردد الجديد بقناة ناشيونال جيوغرافيك