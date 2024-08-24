epedu.gov.iq الآن.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الثاني، قبل أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني بعد ان استغرقت الامتحانات فترة 10 أيام، وبعد انتهاء رفع النتائج واستطاعة الطلاب الراسبين من الحصول على نتائجهم، بدأ الطلاب في التوجه إلى المدرسة بشكل رسمي لسداد الرسوم عن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الدور الثاني،

حيث وصلت قيمة الرسوم في المادة 5000 دينار عراقي، حيث يتم دفعها أولاً والحصول على كود التسجيل لسهولة الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة موعد بداية التصحيح والاطلاع على النتائج فور ظهورها مباشرةً، طلب الاعتراض يساهم في تحسين درجات الطلاب حالة وجود أخطاء عند أعمال التصحيح، حيث تتم بدقة لأن الأعداد تكون أقل عن الامتحانات الأساسية، خلال موقعنا البديل نستعرض لكم موعد نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الثاني.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الثاني

عند اتباع بعض الخطوات تستطيعون استخراج نتائج الاعتراضات عن طريق الانترنت

أولاً يرجى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو عن طريق موقع نتائجنا. ثم القيام بحل العملية الحسابي البسيطة والضغط يقدم. اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار نتائج الاعتراضات. حدد اعتراضات السادس الابتدائي الدور الثاني 2024. إدخال الرقم الامتحاني. اسم المحافظة. الضغط على زر استعلام.

موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الثاني

تقوم وزارة التربية العراقية بالكشف أول بأول عن المستجدات التي تتعلق بالنتائج، وخاصةً بعد أن أعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري صباح الأمس الأربعاء 21 من أغسطس 2024 عن موعد الدخول المدرسي للطلاب والمعلمين،

ويسعى الطلاب لكي يطلعون على نتائجهم كي تطمئن قلوبهم وأنهم يتأهلون إلى المرحلة الإعدادية التي تحتاج إلى درجات عالية، كما أن هناك فرصة للتسجيل في التعليم الفني وكل هذا قد يتعلق بالمجموع الكلي للطالب، وخلال الساعات القليلة القادمة يتام الكشف عن الموعد الرسمي لاعتماد نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الثاني لعموم المحافظات العراقية.