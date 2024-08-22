“شـــوف اسمـــك حالا“.. نتائج اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين 2025 بالعراق

في صباح اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس، أعلنت وزارة التربية العراقية بشكل رسمي ظهور نتائج اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين 2025 بالعراق، الجدير بالذكر أن التقديم من قبل أولياء الأمور لابنائهم من الطلبة كان خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم الاثنين الذي وافق الثامن من شهر يوليو لعام 2024، واستمر حتى الواحد من نفس الشهر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الرابط المباشر لمعرفة النتيجة فتابعوا معي.

نتائج اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين 2025 بالعراق

وبعد إعلان نتائج اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين 2025 بالعراق من قبل وزارة التربية العراقية بدأ الكثير من أولياء الأمور في البحث عن رابط النتيجة شواء للطلبة المتقدمين في مدارس المتميزين أو المتفوقين ويمكنكم الاطلاع على النتائج بشكل رسمي من خلال موقع نتائجنا، وللحصول على نتائج المتميزين من هنا، وللحصول على نتائج المتفوقين من هنا.

شروط وضوابط التقديم على مدارس المتميزين والمتفوقين 2025 بالعراق

أوضحت وزارة التربية العراقية بعض الشروط والضوابط للتقديم على مدراس المتميزين والمتفوقين وهي كالتالي:-