تعرف على موعد انتهاء التخفيض الخاص بالمخالفات المروريه لعام 2024…الاداره العامه للمرور توضح

يترقب العديد من الأشخاص مالكي السيارات معرفة جميع التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء تخفيض المخالفات المرورية، حيث يذكر بأنه تم فرض بعض العقوبات من الغرامات على أصحاب السيارات، ويلزم أن يتم تسديد جميع الغرامات، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة التي تم تحديدها من قبل الوزارة، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بمقالنا الجاري بكل دقة.

الموعد الخاص بانتهاء تخفيض المخالفات المرورية

نظراً لرغبة العديد من الأشخاص في معرفة تفاصيل الموعد المختص بانتهاء تخفيض المخالفات، حيث تتمثل كالآتي:

قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن المنح الخاصة بالفترة الزمنية بمهلة الأشخاص مالكي السيارات لتسديد قيمة الرسوم والغرامات المفروضة عليهم.

إشارة الجهات المختصة بأن المخالفات بدأت في اليوم الموافق 18 من شهر أبريل، حيث يتم خضوعها للمادة رقم 75 من النظام الخاص بالمرور.

قد تم تحديد النسبة الخاصة بالتخفيض والتي تصل إلى 25 % من الإجمالي الخاص بالمخالفات المرورية على كافة المركبات.

قد تم التوضيح من قبل الجهات المسؤولة بأنه في حال عدم استغلال مالكي السيارات هذه المهلة المحددة، سوف تقوم الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالحجز والغرامات المالية في الحال.

قد تم التوضيح بأن المهلة بدأت في اليوم الموافق 18 من شهر أبريل لعام 2024 وسوف تستمر حتى اليوم الموافق 18 من شهر أكتوبر من نفس العام.

يمكن للمواطنين سهولة تسديد قيمة المخالفات على دفعة واحدة أو كل مخالفة خاصة وفقاً للإمكانيات بشرط عدم تأثير المخالفة على سلامة وصحة المواطنين.

الشروط والضوابط اللازمة لتخفيض قيمة المخالفات

يمكن للمواطنين سهولة الاستفادة من التخفيض في حالة عدم اتخاذ بعض من الأمور التي تتمثل فيما يلي: