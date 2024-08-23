خطوات تجديد منحة البطالة بالجزائر والشروط والمستلزمات المطلوبة لتجديدها 2024

قد أعلنت الجهات المسؤولة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم أن يتم مراعاتها من قبل جميع الراغبين بتجديد منحة البطالة، والتي يتم القيام بها كل فترة ستة أشهر فقط لكافة المستفيدين، حيث تقدم هذه المنحة للكثير من المواطنين الذي ليس لديهم عمل خاص بهم، ويعد ذلك من إحدى الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية لتوفير فرص العمل والتمتع بحياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، ويساهم ذلك في دعم المواطنين، لذلك سوف نحرص على توضيح الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقالنا بالتفصيل والدقة.

كيفية تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر

هناك مجموعة من الخطوات يلزم أن يتم اتباعها في حال الرغبة بتجديد البطالة بشكل مستمر وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يلزم أن يتم الولوج إلى الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر من هنا .

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على خانة تجديد منحة البطالة.

يلزم أن يتم إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

الضغط على خانة إرسال الطلب

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة البطالة

هناك بعض من المستندات والأوراق التي يلزم أن يتم توفيرها من قبل المواطنين الراغبين في تجديد منحة البطالة وتتمثل فيما يلي:

إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم النسخة الخاصة بشهادة الميلاد.

إرفاق وثيقة إثبات عدم امتلاك إحدى الوظائف.

إرفاق صورة من القيد العائلي.

الشروط الخاصة بالتقديم على منحة البطالة بالجزائر

هناك بعض من الضوابط والشروط يلزم على جميع الراغبين بالتقديم على منحة البطالة مراعاتها، وتتمثل فيما يلي: