استعلم من هنا.. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تزايدت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن أسماء المشمولين الإجتماعية وكيفية الإستعلام عن الأسماء في كافة المحافظات بالعراق، بالإضافة إلى كيفية استخراج الكشوفات النهائية عبر الإنترنت وذلك بعد إعلان الصندوق الخاص بالحماية الاجتماعية عن إصدار الأسماء الخاصة والكشوفات، ليتم الإستعلام عنها بكل سهولة عبر منصة مظلتي، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بطريقة الاستعلام عن الكشوفات والأسماء الخاصة في مقالنا بكل دقة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة

قامت الجهات المسؤولة في صندوق الحماية الاجتماعية بالعراق، بالإعلان عن إصدار أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة لعام 2024 ويمكن للجميع سهولة الاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال منصة مظلتي وسهولة استخراج جميع الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين في كافة المحافظات بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكي يتم الاستعلام عن أسماء المستحقين، يلزم أن يتم اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا .

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

استخدام رقم الهوية وكلمة المرور بشكل سليم.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية.

يلزم أن يتم تحديد الوجبة الأخيرة لعام 2024.

تحديد المحافظة التابع لها المستفيد واختيارها.

الضغط على كلمة متابعة.

الشروط الخاصة باستحقاق الرعاية الاجتماعية

توجد مجموعة من الشروط يلزم أن يتم توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، والدعم المقدم وتتمثل فيما يلي: