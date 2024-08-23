رابط ur.gov.iq الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 بالعراق

يمكنك الآن الاستعلام عن غرامات المرور من خلال الرقم الألماني حيث صرحت هيئة المرور بالعراق عن هذه الإمكانية تسهيلا وتيسيرا علي المواطنين، تتمثل هذه الغرامات في دفع رسوم مالية نتيجة عمل أو ارتكاب أي مخالفة أو إجراء مروري، في السياق ذاته كشفت هيئة المرور عن كيفية سداد هذه الغرامات عبر زيارة المنصة الرسمية الخاصة أور، عبر هذه السطور سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة المتعلقة بتلك الموضوع في السطور الآتية تابعونا.

كيفية غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق

لكي تتمكن من الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق، لابد من اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

لابد من الذهاب إلي المنصة الرسمية أور الإلكترونية.

قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المنصة.

ثم قم بالتحديد علي خانة الاستعلام عن غرامات المرور.

يري إدخال الرقم الخاص المسجل علي السيارة.

بعد ذلك ادخل رمز التحقق، ثم زر البحث.

علي الفور سيتم إظهار جميع المخالفات، قيمة هذه الغرامات.

اختار خدمة الدفع التي من خلالها يتم تسديد الرسوم المالية.

أخيرا: اضغط علي زر الحفظ.

ماهي قيمة غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024

حددت وزارة الداخلية العراقية، قيمة الغرامات المفروضة على كافة المخالفين بالدولة، ومن بينها الأتي:-

غرامة وقيمتها 1000 دينار عراقي في حالة قيادة المواطن بسيارة وكان متناول للكحول.

أما بالنسبة للمخالفة التي قيمتها 5000 دينار عراقي تدفع عند عدم التزام السائق بجميع الإجراءات المرورية.

في حالة عدم ارتداء السائق حزام الآمان سيتم دفع غرامة وقيمتها 2.5000 دينار.

الضوابط الأساسية لتسديد غرامات المرور عبر الرقم الألماني بالعراق

تتمثل أبرز الشروط المعنية بسداد غرامات المرور في دولة العراق، كما نص على النحو التالي:-