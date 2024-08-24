ماذا تشتري لولو من المول🛒🛍️🛒.. تردد قناة وناسة الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية.. نزلها الآن ودلع أولادك بأحلى أغاني الأطفال

تردد قناة وناسة من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من الأشخاص خاصة الذين لديهم أطفال حيث أن قناة وناسة تعتبر من أهم قنوات الأطفال التي لاقت استحسان عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي واليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات

تزايد البحث عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال إدخال البيانات الآتية:

التردد هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

معامل تصويب الخطأ هو: 4/3.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

من أبرز ما يميز قناة وناسة أنها تعمل على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة وناسة

القناة تعمل بشكل مجاني.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة.

تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار.

تقديم محتوى تعليمي وترفيهي.

تحث القناة على عدم العنف وعدم التنمر.

تعلم اللأطفال الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

تعلم الأطفال الألوان وأسماء الفواكه.

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة عبر الأقمار الصناعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بك.

اضغط على إضافة قناة جديدة.

انقر فوق التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي سواء النايل سات أو عرب سات.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة بحث.

ستظهر أمامك قناة وناسة اضغط على كلمة حفظ.

وبذلك يكون قد تم تنزيل القناة على جهاز الرسيفر بنجاح.

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أغاني قناة وناسة بيبي 2024

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